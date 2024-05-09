Zabıt kâtibinden ‘Seçil Erzan’ tarzı savunma: Altın yumurtlayan tavuktum

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İstanbul Bakırköy Adliyesi’nde zabıt kâtibi olarak görev yapan Süleyman Demirel, 22 Ekim 2023 günü 10 şüpheliyle birlikte tutuklandı. Hazırlanan iddianamede Demirel’in tefecilik yapan bir örgütle ortak hareket ettiği, parasını yüksek faizle kullandırmak isteyen vatandaşların gayrimenkullerini geçici olarak devralma karşılığında kâr payı vaadinde bulunduğu öne sürüldü. Demirel’in “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “dolandırıcılık”, “tefecilik”, “bilişim sistemine girmek”, “verileri hukuka aykırı olarak vermek ya da ele geçirmek” suçlarından 40 yıldan 154 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Süleyman Demirel ilk kez hâkim karşısına çıktı. Bakırköy 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan Demirel, 10 yıldır yasadışı bahis sitelerinde bahis oynadığını belirterek, “Allah kimseyi düşürmesin. Uyuşturucu bağımlılığı gibi. Telefon 7/24 elimde” dedi.

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‘İYİ NİYETLİYDİM’

Herkesin kendi rızası ile para verdiğini öne süren Demirel, ifadesinde özetle şunları söyledi: “Batağa gitme sebebim aldığımız dövizler oldu. Dövizle de ben bunları doyuramadım, mutlu edemedim. Süleyman’ın sırtına herkes yüklenmiş, hiçbir şey yapmadan para kazanıyorlardı. O dönem onlar için altın yumurtlayan tavuktum. Bütün parayı toplayıp “Tosuncuk” gibi gitseydim bu dosya böyle olmazdı. İyi niyetli davrandım. Burada dolandırıcılık yok, herkes kendi rızasıyla para vermiş, faiziyle geri istiyor. Ben hep borç ödeyen, faiz ödeyendim.

‘ÇİÇEK ABBAS’IM’

Hepsi arkamdan bana enayi diyorlarmış. Kimseye yaprak ticareti yaptığımı söylemedim. Küçük küçük memleketten getirip adliyede satıyordum sadece. Bu hikâyenin Çiçek Abbas’ı benim. 10 yaşında kızım var. Sevgime muhtaç. 3-5 ay daha yatsam kime faydası olacak. Çıkarsam en azından borçlarımı ödemeye devam ederim.”

Mahkeme, 3 gün görülecek duruşmanın ilk celsesini bitirdi.