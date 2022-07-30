Zabıt katibi atamasında AYM’den ihlal kararı

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AYM kararında özetle şöyle denildi:

ESKİ GÖREVİNE İADE

“Somut olayda, başvurucunun daha önceki görevi olan yazı işleri müdürlüğüne atanma talebini reddeden idare ve derece mahkemeleri kararlarında, yalnızca anılan kanun hükmünün tekrarlanmasıyla yetinildiği görülmektedir. Söz konusu kararlarda, başvurucunun kamu görevinden çıkarılmadan önceki görevine iade edilmesine engel teşkil edecek hukuki ve fiilî bir zorunluluk bulunduğu da gösterilmemiştir. Bu durumda düzenlemenin kanunilik şartını sağlamadığı sonucuna varılmıştır. Başvurucunun Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.”