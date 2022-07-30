Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Zabıt katibi atamasında AYM’den ihlal kararı

#Zabıt Katibi#AYM#Karar
Zabıt katibi atamasında AYM’den ihlal kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), terör örgütü üyeliğinden yargılanıp delil yetersizliğinden beraat eden yazı işleri müdürü A.T.’nin zabıt kâtibi olarak atanmasını, “özel hayata saygı hakkının ihlali” olarak kabul etti. AYM kararı ışığında yapılacak yeniden yargılamada, başvurucu A.T.’nin yönetici olarak görevlendirilmesinin yolu açılabilecek.

Haberin Devamı

AYM kararında özetle şöyle denildi:

ESKİ GÖREVİNE İADE

“Somut olayda, başvurucunun daha önceki görevi olan yazı işleri müdürlüğüne atanma talebini reddeden idare ve derece mahkemeleri kararlarında, yalnızca anılan kanun hükmünün tekrarlanmasıyla yetinildiği görülmektedir. Söz konusu kararlarda, başvurucunun kamu görevinden çıkarılmadan önceki görevine iade edilmesine engel teşkil edecek hukuki ve fiilî bir zorunluluk bulunduğu da gösterilmemiştir. Bu durumda düzenlemenin kanunilik şartını sağlamadığı sonucuna varılmıştır. Başvurucunun Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zabıt Katibi#AYM#Karar

BAKMADAN GEÇME!

Dikkat, ‘Eyyam-ı bahur’ sıcakları yine kapıda Orman yangını ihtimali artıyor çünkü...

Dikkat, ‘Eyyam-ı bahur’ sıcakları yine kapıda! 'Orman yangını ihtimali artıyor çünkü...'

#İklim Değişikliği
Çini sarsan konut krizi Boykotlar, karpuzla ödenen krediler... Neler oluyor 8 SORU 8 CEVAP

Çin'i sarsan konut krizi! Boykotlar, karpuzla ödenen krediler... Neler oluyor? 8 SORU 8 CEVAP

#Mortgage
1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne

1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne?

#Norveç

BAKMADAN GEÇME!

Dikkat, ‘Eyyam-ı bahur’ sıcakları yine kapıda Orman yangını ihtimali artıyor çünkü...

Dikkat, ‘Eyyam-ı bahur’ sıcakları yine kapıda! 'Orman yangını ihtimali artıyor çünkü...'

#İklim Değişikliği
Çini sarsan konut krizi Boykotlar, karpuzla ödenen krediler... Neler oluyor 8 SORU 8 CEVAP

Çin'i sarsan konut krizi! Boykotlar, karpuzla ödenen krediler... Neler oluyor? 8 SORU 8 CEVAP

#Mortgage
1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne

1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne?

#Norveç