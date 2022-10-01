Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

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Dijital müzik platformu Spotify tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’de 2019 yılı ocak-ağustos dönemine kıyasla 2022 yılının aynı döneminde arabesk dinleme oranı tam yüzde 287 arttı.

Arabesk türünde en çok dinlenen sanatçıların olduğu listede birinci sırada Müslüm Gürses yer aldı. Arabeski en çok dinleyenler ise 18-24 yaş aralığındaki Z kuşağı oldu. Genellikle üniversite öğrencilerinden oluşan bu yaş grubunun arabesk sevgisinin altındaysa farklı nedenler yatıyor.

HİSLERİNE TERCÜMAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seher Balcı Çelik, gençlerin arabeske yönelmesinin nedenlerini şöyle açıklıyor: “18-24 yaş aralığındaki gençler kendini tanıma konusunda çok yeterli değiller. Arabesk türündeki şarkıların sözlerinde kendilerini tanımlayan birtakım şeyler buldukları için o türü dinleme eğilimindeler. Z kuşağının içinde yer alan 18-24 yaş aralığındaki bu kesimin ebeveynleri olan 1965-1980 doğumlu X kuşağının yaptığı baskı da gençlerin arabesk müziğe yönelmelerinde bir etki olabilir. Çünkü gençlerin akademik başarıları konusunda çok fazla üstlerine düştükleri görülüyor.

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YAPAY BİR DÜNYADALAR

Bu çocukların geçirdiği pandemi döneminin de bu durumda etkili olabileceğini düşünüyorum. 2 yıl kapalı kaldılar, derslerini uzaktan işlediler, haliyle arkadaş edinmede sıkıntı yaşayarak yalnız kaldılar. Aynı zamanda sanal ortamdaki yapay dünyayla daha fazla baş başaydılar. Bu nedenle yakın, samimi ya da içten buldukları arabesk müziğe yöneliyor olabilirler. Arabesk onların duygu ve düşüncelerine tercüman oluyor.”

MÜSLÜM BABA BİR NUMARA

- Tüm zamanların en çok dinlenen arabesk sanatçısı Nilüfer şarkısıyla Müslüm Gürses oldu. Listenin ilk 5’inde yer alan sanatçılar Müslüm Gürses’in ardından Ebru Gündeş, Funda Arar, Bergen, Yıldız Tilbe... Bu yılın arabesk türünde en çok dinlenen ilk 5 şarkısı ise şöyle:

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- Al Sevgilim-Funda Arar/Semicenk

- İçime Ata Ata- Burak Bulut/Ebru Yaşar/Kurtuluş Kuş

- Sen Affetsen-Bergen

- Cennet-Ebru Gündeş

- Seni Yazdım-Müslüm Gürses

GENÇLER NE DİYOR

MÜZİKTEN ÇOK SÖZLER ÖNEMLİ





- Esin Ay (Hukuk öğrencisi): Ben arabeski çok seviyorum. Özellikle Ferdi Tayfur, Ferdi Özbeğen, İbrahim Tatlıses gibi sanatçıları çok dinliyorum. Arabeskin biz 18-24 yaş aralığı tarafından bu kadar dinlenmesinin bir sebebinin de Instagram, Tiktok gibi platformlarda öne çıkması olarak görüyorum. Bir de artık müzikten çok sözlere önem vermeye başladık. Yeni çıkan alternatif müzik türlerine bakacak olursak müziğin ön planda olduğu ama birbirinden bağımsız cümlelerin yer aldığını görüyoruz. Artık bunu duymak istemiyoruz, yaşadığımız şeyleri müzikle ifade edebilmemiz daha kıymetli.

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ESKİ ANILARIMI CANLANDIRIYOR

- Arda Kahraman (Kamu yönetimi öğrencisi): Geçmişte yaşadığım anıları hatırladığım zamanlarda dinlemek hoşuma gidiyor. Arkadaş çevremde de oldukça arabesk dinleyen var. Genellikle Cengiz Kurtoğlu ve Müslüm Gürses dinliyoruz.

SAKİNKEN DİNLİYORUM

- Hamza Gürdal (Yeni mezun): Arabeski genelde sakin olduğum zamanlarda dinlemeyi tercih ediyorum. Arabeskin duygusal olarak rahatlatan ve iyi hissettiren bir yanı olduğunu düşünüyorum. Genellikle Müslüm Gürses ve Azer Bülbül dinliyorum.

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SAMİMİ VE İÇTEN

- Esranur ve Esmanur Öztürk (Tıp öğrencileri): Geçmiş dönemde yapılmış olan arabesk şarkılar o yıllarda insanlar arasındaki iletişimin samimiyetini ve içtenliğini hissettiriyor. Bunun yanı sıra popüler kültürün getirdiği film ve dizi yapımlarının da bizleri etkilediği görüşündeyiz.