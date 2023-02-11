Yüzyılın afetinde kaybolan hayatlar...

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POLİS ANNE İKİ KIZIYLA BİRLİKTE...

Hatay’ı yerle bir eden depreme Muğlalı polis memuru Emine Çankır, kızları 15 yaşındaki Şevval Çankır ve 10 yaşındaki Elif Ceren Çankır ile birlikte yakalandı. Enkaz altında kalan anne ve kızlarının cansız bedenleri göçük altından çıkartılarak Muğla’nın Marmaris ilçesine götürüldü.

SURİYE’DEN İZNE GELMİŞTİ

Suriye’de görev yapan uzman çavuş İskender Kahraman, depreme Hatay’da yakalandı. Kaldığı öğretmenevinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Kahraman 2 çocuk babasıydı.

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BABA VE KIZI KURTARILAMADI ANNE YARALI

Trabzonlu polis memuru Nihat Alkurt (35), eşi Özge (34) ve kızları Akça Alkurt (2), depreme Hatay’ın Samandağ ilçesindeki evlerinde uykuda yakalandı. Nihat Alkurt’un Kilis’te görevli Uzman Çavuş kardeşi Esat Alkurt, Hatay’a gelerek arama-kurtarma çalışmalarına katıldı. Esat Alkurt, beraberindeki Sahil Güvenlik’te görevli askerler ile birlikte ilk olarak yeğeni Akça Alkurt’un cansız bedenine ulaştı. Alkurt çifti de saatler sonra yaralı olarak enkazdan çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı. Ancak baba kurtarılamadı.

ARA TATİLDE MEMLEKETTEYDİLER

MUĞLA’dan ara tatil için gittikleri memleketleri Adıyaman ve Hatay’da, depremde çöken binaların enkazı altında kalan üniversite öğrencileri Demet Koku, Abuzer Aydınlık, Furkan Çelik ile İsmail Cem Keremoğlu yaşamını yitirdi.

ÖĞRETMEN ÇİFTİN HAZİN SONU

Hatay Odabaşı Mahallesi Gürses Sokak Prestij Asi Apartmanı’nda oturan öğretmen çift Hatice Yurt Ökmen (29) ile eşi Gökhan Ökmen (32), depremde oturdukları binanın çökmesi sonucu enkaz altında can verdi. Bodrum Anadolu Lisesi Mezunları sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Sevgili öğrencimiz Hatice Yurt’u Hatay’da maalesef kaybettik. Hep emek emek işledi bu yaşamı. İçimiz yanıyor. Haticemiz ve sevgili eşi Gökhan, melekler yoldaşınız olsun” dedi.

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MUTLULUK ANILARI

Hatay Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Uğur Çalta (35), eşi Şeyma Çalta (30), çocukları Mehmet Akif (9) ile Defne Sare (5) Çalta da enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti. Aileden geriye yürek yakan fotoğrafları kaldı.





YENİ EVLİYDİ...

Aydın’ın Germencik ilçesinde yaşayan Mesut Uysal (30), 4 ay önce evlendikten bir süre sonra çalışmak için gittiği Adıyaman’da, depremde Enkaz altında kaldı. Eşi Derya Uysal ve yakınları 4 gün boyunca Mesut Uysal’a ulaşamadı ve gelecek sevinçli haberi bekledi. Mesut Uysal’ın göçük altındaki cansız bedenine ulaşıldı. Haberi alan yakınları büyük üzüntü yaşadı. Eşinin acı haberini alan Derya Uysal’ın ise 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.