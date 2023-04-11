Yüzen ordu göreve hazır! Dünyanın ilk SİHA gemisi donanmaya teslim edildi...

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TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda 2015’te başlatıldı. Mayıs 2019’da denize indirilen gemi, Haziran 2022’de deniz kabul testlerine başladı. Sedef Tersanesi’nin ana yükleniciliğinde inşa edilen ve yerlilik oranı yaklaşık yüzde 70 olan projede,131 alt yüklenicinin yanı sıra üniversiteler ve araştırma merkezleri görev aldı. TCG Anadolu’yu Türkiye’nin milli klas kuruluşu Türk Loydu klasladı ve uluslararası geçerlilikteki sertifikalarını verdi.



12 ÜLKEDEN BİRİYİZ



Dünyada bu ölçekte gemiye sahip olan 12 ülke bulunuyor. TCG Anadolu, üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA’larla dünyanın ilk SİHA gemisi olacak. Bunun için Baykar tarafından kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA geliştirildi. Ayrıca Baykar tarafından geliştirilen muharip insansız uçak sistemi Bayraktar KIZILELMA ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen HÜRJET Hafif Taarruz Uçağı’nın da iniş-kalkış yapabilmesi için çalışmalar devam ediyor.



AFETLERDE DESTEK GÜÇ



Gemi gerektiğinde, bünyesinde yer alan tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkânları sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekâtlarında tıbbi destek sunabilecek. TCG Anadolu; 1 tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteğiyle kriz bölgesine intikal ettirebilecek.



SİLAHLAR MİLLİ VE YERLİ



Gemideki silah sistemleri, savaş yönetim sistemi, elektronik harp sistemleri, kızılötesi arama ve takip sistemi, elektro-optik arama sistemi, lazer ikaz sistemi, torpido savunma sistemi, radarlar, muhabere sistemleri, seyir sistemleri, bilgi dağıtım sistemleri yerli ve milli imkânlarla geliştirildi.

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DÜNYADA OYUN DEĞİŞTİRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde, “TCG Anadolu sayesinde dünyada ilklerden olan oyun değiştirici bir ülke haline geleceğiz. Şimdi ihale süreci devam eden projelerle birlikte savunma sanayisi bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz” dedi ve özetle şu mesajları verdi:

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“MutluyuZ, gururluyuz. Ama bu bizim için yeterli değil. Şimdi ikinci etabımız bu uçak gemimizin tamını inşa etmek. Onun da görüşmelerini birçok ülkeyle yaptık. TCG Anadolu sayesinde tabur büyüklüğünde bir kuvveti, ana üs desteği ihtiyacı olmaksızın Ege, Akdeniz ve Karadeniz’deki kriz bölgelerine kolayca intikal ettirebileceğiz. Hizmete aldığımız TCG Anadolu en büyük ağır ve büyük helikopterler ile İHA’ların iniş kalkış yapabileceği kendi alanında dünyanın ilk gemisidir. Bu gemimize Bayraktar TB3, SİHA, Kızılelma, HÜRJET iniş kalkış yapabilecek. Aynı zamanda taşıdığı tanklar sayesinde bu gemimiz gerektiğinde dünyanın her köşesinde insani ve askeri operasyon yürütebilmemizde imkân sağlayacak özelliklere sahip.



TAM TEŞEKKÜLÜ HASTANE



Gemide yer alan silah sistemleri, elektronik harp sistemleri, kızıl ötesi takip sistemi, lazer ikaz sistemi, radarlar yerli ve milli sanayimiz tarafından yerleştirildi. Bu gemide tam teşekküllü hastane ve ameliyathane yer alıyor. Bütün bu özellikleriyle TCG Anadolu sayesinde dünyada ilklerden olan oyun değiştirici bir ülke haline geleceğiz. Bu tür projelerde edindiğimiz tecrübelerle yerli ve milli olan daha gelişmiş teknolojileri ülkemize kazandırmayı sağlıyoruz. Gemi inşa sanayimiz milli uçak gemimizi de yaptı ve yapacaktır.

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Ülkemizde 62 olan savunma sanayi projesi sayısı 750’yi, 56 olan sanayi firma sayısı 2 bin 700’ü buldu. İnanmak. Hükümete geldiğimizde yaklaşık 5,5 milyar dolar proje yürütülüyordu, bugün bu rakam 60 milyar doların üzerine çıktı. Şimdi ihale süreci devam eden projelerle birlikte savunma sanayi bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz. Mavi Vatan’ın güvenliği içinde bulunduğumuz kritik süreçte çok daha önem kazandırmıştır. Biz bunları da başaracak mıyız, hiç endişeniz olmasın başaracağız. Çünkü artık geneli itibarıyla toplu bir savunma sistemi ve taarruz sistemi yok. Bunu çeşitlendirerek başarmamız gerekiyor.

ARTIK CİN ŞİŞEDEN ÇIKTI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Piyade tüfeğimizi dahi yurtdışından tedarik ederken İHA, SİHA, TİHA’larımızı, savaş gemilerimizi, milli topumuzu tasarlayıp, inşa, imal seviyesine gelmiş bulunuyoruz. Çatlasalar da patlasalar da inşallah uçağımızı da yapacağız, Kızılelma’yı da yapacağız, cin şişeden çıkmıştır. TSK dünyada çok az sayıda ordunun elde edeceği avantaj ve operasyonel üstünlüğe sahiptir.

BU BİR DEVRİM NİTELİĞİNDE

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Müthiş bir güç aktarma platformu oldu. Kara, deniz, hava unsurlarını üzerinde taşıyan bir platform. Orijinal ilk tasarımı ve muadillerinden epeyce farklılaştırdık. İHA-SİHA’ların üzerine olması, TB3’le fikir ortaya atıldı, Kızılelma gündeme geldi. Daha sonra Hürjet olacak. Ambargo koymak isteyenler olabilir, kabiliyetlerin üstüne konması devrim niteliğinde.

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ÇOCUK GİBİ SEVİNDİM

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: Daha önceden gemiyi görmüştük ama bitmiş halini görünce, yakından bir daha görünce çok devasa boyutta olduğunu fark ettim. Ufak çocukların büyük oyun parklarına girdiğinde sevindiğindeki duygu sardı. Böylesine muazzam bir eserin Türk mühendisliği ve tersaneciliğiyle üretilmiş olması, radar, insansız hava araçlarının milli olarak geliştiriliyor olması ülkemiz mühendisliği adına büyük gurur verici.

MİLLİ SİHA’LARA ÜS OLACAK

AZAMİ HIZI 21 KNOT: TCG Anadolu, 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip. Tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olan gemi, en az 21 knot azami ve 16 knot ekonomik süratle görev yapabiliyor.



TAM YÜKLE 9 BİN MİL: Ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir menziline sahip.



4 MEKANİZE ÇIKARMA GEMİSİ: TCG Anadolu’nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor



TOPLAM 94 ARAÇ: Gemi, araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor.



30 HELİKOPTER VE SİHA: Geminin uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek.



1223 PERSONEL: TCG Anadolu 1223 personele ev sahipliği yapacak.

KIZILELMA GÜVERTEDE

TCG Anadolu’nun güvertesinde Baykar’ın TCG Anadolu ve sonraki gemiler için özel olarak geliştirdiği katlanır kanatlı İHA’sı Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçağı KIZILELMA da vardı.

3 YENİ MİLGEM’DE SAC KESİLDİ

TCG Anadolu teslim töreninin ardından 3 yeni MİLGEM fırkateyninin de sac kesimi yapıldı. STM-TAİS iş ortaklığında yürütülecek projede, Anadolu, Sedef ve Sefine tersanelerinin her birinin eş zamanlı olarak birer İSTİF sınıfı fırkateyni 36 ayda inşa etmesi planlanıyor.