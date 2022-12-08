Yuvalı Deresi'ndeki balık ölümlerine inceleme

Haberin Devamı

Yuvalı Deresi'nde dün toplu balık ölümleri meydana geldi. Ölü balıkların su yüzüne çıktığını görenleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne haber verdi. Bölgeye gönderilen ekipler, numuneler alıp incelemeye gönderdi. Ekipler ayrıca dere çevresindeki 8 fabrikada inceleme yaptı.

Misinli Mahallesi Muhtarı Cumhur Çibuk, balık ölümlerine ilişkin, "Yaşadığımız bu olay, bizi derinden üzmüştür. Bu dere, yıllardır tertemiz akan bir dere. Ancak balık ölümlerinin yaşandığını görünce, büyük bir üzüntü yaşadık. Nasıl kirlendi, kim yaptı? Bulunması için Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı. Sonucu merak ediyor ve yapanın bulunmasını, cezasının da verilmesini istiyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Amatör balıkçılık yapan Caner Yalım ise "Dereyi gördüğümde manzara kötüydü. Böyle bir şey olamaz. Balıkların ölümü canımı sıktı. Çekim yapıp, durumu mahalle muhtarına ilettim. Sazan, turna, kızılkanat, sabun ve gümüş balığı. Burada birçok balık türü var. İstanbul ve birçok bölgeden insan, balık tutmak için buraya geliyor. Balıkların öldüğünü görünce büyük üzüntü yaşadım. Buraya büyük ve küçükbaş hayvanlar geliyor, su içiyor. Ekipler gelip, inceleme de yaptı. Sonucunu merak ediyoruz, yapanın bulunması ve cezasının da verilmesini istiyoruz" diye konuştu.