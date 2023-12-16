Yürümekte güçlük çekiyordu: 25 kilo yağ dokusu çıkarıldı

Haberin Devamı

Bandırma ilçesinde yaşayan Sema Tekin, 130 kilograma çıktı. Göbek bölgesindeki yağlar sarkan ve bacaklarına kadar inen Tekin, günlük hayatını sürdüremez hale geldi. Adım atmakta zorlanan Tekin, Balıkesir Üniversitesi Fakültesi Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı'na başvurdu. Vücudundan, 9 saat süren ameliyatta 25 kilogram ağırlığında doku alınan Tekin, geçen sürede 100 kilograma kadar indi. Düştüğü zaman yerinden kalkamayacak halde hastaneye geldiğini söyleyen Tekin, "Fazlalık göbek yağım vardı. O şikayetle geldim. Yürüyemiyordum. Doğru, düzgün hiçbir hareketim yoktu. 6 adımdan fazlasını atamıyordum. Operasyondan sonra hiçbir rahatsızlık olmadı. Şimdi gezebiliyorum. 2 kilometreye kadar rahatlıkla yürüyebiliyorum. Sağlığıma kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.



'HASTANIN HAYAT KALİTESİ ÇOK DÜŞÜKTÜ'



Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Gözel, hastanın oturup kalkarken bile zorlandığını ve yürüyemez halde olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gözel, "Hastanın hayat kalitesi çok düşüktü. Şimdi vücuttan ameliyatla yaklaşık 25 kilogram yağ aldık. Bu kadar büyük hacimde yağların alınması, ameliyat sırasında ve sonraki dönemde hastanın hayatını tehdit edecek riskler oluşturabilir. Hasta geldiğinde bunları anlattık. Hayatını kaybedebileceğini, bu ameliyatların çok riskli ameliyatlar olduğunu belirttik. Ancak hasta zaten bu şekilde yaşamak istemediğini, bu ameliyat için bu risklerin hepsini göze aldığını söyledi. Gerekli anestezi hazırlıklarını da yapıp, ameliyat sırasında ve sonrasında nasıl bir yol izleyeceğimizi planlayarak hastayı ameliyata aldık" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı