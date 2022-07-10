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Yurttan kurban manzaraları

#Kurban Bayramı#Kurbanlık#Tim
Yurttan kurban manzaraları

Kurban Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, her bayram olduğu gibi bilindik manzaralar ortaya çıktı.

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BOĞAYLA SAKLAMBAÇ

Her yıl olduğu gibi bu sene de kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı. Günler öncesinden tatbikatlarla görevlerine hazırlanan ‘kurban timleri’, kaçan boğaları uyuşturucu iğnelerle etkisiz hale getirip, sahiplerine teslim etti.

İNAT ETME KURBAN OLAYIM

Yurttan kurban manzaraları


Bazı vatandaşlar, kurbanlıklarını kesim alanlarına götürürken akla karayı seçti. Kimi koçunu bir el arabasına attı, kimi de koltuk altlarından yakaladığı gibi sürüklemeye başladı.

SON BAKIŞ

Yurttan kurban manzaraları


Kesim alanlarına götürülen bazı kurbanlıkların yüzündeki ifade ise yürek burktu.

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#Kurban Bayramı#Kurbanlık#Tim

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