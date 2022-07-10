Yurttan kurban manzaraları

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BOĞAYLA SAKLAMBAÇ

Her yıl olduğu gibi bu sene de kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı. Günler öncesinden tatbikatlarla görevlerine hazırlanan ‘kurban timleri’, kaçan boğaları uyuşturucu iğnelerle etkisiz hale getirip, sahiplerine teslim etti.

İNAT ETME KURBAN OLAYIM







Bazı vatandaşlar, kurbanlıklarını kesim alanlarına götürürken akla karayı seçti. Kimi koçunu bir el arabasına attı, kimi de koltuk altlarından yakaladığı gibi sürüklemeye başladı.

SON BAKIŞ







Kesim alanlarına götürülen bazı kurbanlıkların yüzündeki ifade ise yürek burktu.