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DHA
Haber Giriş: 07.04.2020 - 18:50,Son Güncelleme:/

Yurtta kalanlar 'Memleketim' şarkısı eşliğinde gökyüzüne balon bıraktılar

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Yurtta kalanlar 'Memleketim' şarkısı eşliğinde gökyüzüne balon bıraktılar
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Düzce’de yurtlarda karantinada tutulan vatandaşların keyifli zaman geçirmeleri için düzenlenen etkinlikte 'Memleketim' şarkısı eşliğinde gökyüzüne kırmızı beyaz balonlar bırakıldı.

Yurt dışından gelen vatandaşlar Düzce Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci Yurdu ile Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina altında tutuluyor. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü karantina altında tutulan vatandaşların keyifli zaman geçirmesi için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Karantinanın 11'inci gününde vatandaşlara dağıtılan kırmızı beyaz balonlar 'Memleketim' şarkısı eşliğinde gökyüzüne bırakıldı.

Odalarda bulunan vatandaşlar etkinliğe Türk bayrakları ile eşlik ederken bazılar ise balonların üzerine özellikle sağlık çalışanlarına iyi dileklerin bulunduğu notlar yazdı. Karantina altında kalan vatandaşlar son 3 günlerinin kaldığını ve ailelerini özlediklerini söyledi.

Yurtta kalanlar Memleketim şarkısı eşliğinde gökyüzüne balon bıraktılar

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, ''Karantina sürecindeki misafirlerimizle alakalı bugün emniyet teşkilatımızla birlikte bir organizasyon yapmayı planladık. Karantinada kalan misafirlerimize kırmızı bir beyaz olmak üzere uçan balonlar dağıttık. Aynı anda balonların semaya salınmasını istedik. Misafirlerimize farklı bir etkinlik oldu. Bugünde dualarımızı semaya salmış olduk. Bu şekilde etkinliklerimiz karantina süresi sonuna kadar devam edecek.'' dedi.

Yurtta kalanlar Memleketim şarkısı eşliğinde gökyüzüne balon bıraktılar

Yurtta kalanlar Memleketim şarkısı eşliğinde gökyüzüne balon bıraktılar

Yurtta kalanlar Memleketim şarkısı eşliğinde gökyüzüne balon bıraktılar

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