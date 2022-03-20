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Yurt genelinde kar imtihanı

#Hava Durumu#Kar Yağışı#İstanbul Hava Durumu
Yurt genelinde kar imtihanı

Kar ve dondurucu soğuk yurt genelinde etkili olmayı sürdürüyor. İstanbul ve çevresi için bugün yoğun bir kar beklenmiyor. Ancak ülkenin birçok noktası için alarm verildi. İşte detaylar...

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Yoğun kar yağışı yurt genelinde aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Bazı illerde kar kalınlığı 3 metreye ulaşırken birçok yol ulaşıma kapandı, araçlar yollarda kaldı.

İSTANBUL'DA HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

Üç gündür yağışların etkili olduğu İstanbul'da bugün yoğun kar yağışı beklenmiyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün saat 10.00'dan itibaren motokuryelerin trafiğe çıkmasına izin verileceğini duyurdu.

Yurt genelinde kar imtihanı

 
METEOROLOJİ'DEN SON UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Kırklareli, Tekirdağ, Kayseri ve Siirt çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Bursa, Balıkesir ve Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli ve yoğun kar yağışları sebebi ile buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma, tipi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yeni kar örtüsü nedeniyle çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerektiği belirtildi.

 

Gözden Kaçmasın

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