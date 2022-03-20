Araba alıp-satanlar aman dikkat! Hem alıcıyı hem satıcıyı kandırdı... Film senaryosu gibi dolandırıcılık...

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Telefonla arayıp, kendisini polis, savcı olarak tanıttıktan sonra, insanları kandırıp paralarını almaya çalışan ‘tele dolandırıcıları’ artık hepimiz öğrendik. Ancak bu kez durum biraz daha farklı.

Bu kez peyda olanlar ise ‘oto dolandırıcılar’.

Onlar da sadece telefon kullanıyorlar... Kimine 'öğretmen' kimine 'polis' kimine ise astsubay' olduklarını söylüyorlar ama yöntemleri hem daha inandırıcı hem de daha yaratıcı.

İşte şeytanın bile aklına gelmez diyeceğiniz son dolandırıcılık yönteminin, mağdurlarının ağzından, film senaryolarını aratmayan hikayesi...

Benzeri; Sakarya, Kocaeli, İstanbul hattında defalarca yaşanan dolandırıcılık hikayesinin birisi de geçtiğimiz aylarda yine Kocaeli'nde yaşandı.

ÖNCE SATILIK İLAN SİTELERİNDEN ARAÇ BULUNUP PAZARLIK YAPILIYOR

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2013 model otomobilini 180 bin liraya satmak için ilan sitelerine koyan U.E. göz göre göre şu şekilde dolandırıldı:

'BEN GELEMİYORUM TANIDIK GALERİCİ GELİP ALACAK'

U.E.'yi Edirne'den arayan ve kendisini kentteki bir kışlada görevli astsubay olarak tanıtan şahıs "Ben izin alamıyorum. Ancak babamın galerici bir kuzeni var orada. Zaten o da çok aradı ancak bu marka ve modelde araç bulamamıştı. Senden rica etsem onlar gelip bir araca baksalar, inceleseler, onay verirlerse anlaştığım rakama alacağım. Vekaletim de onlarda. Benim adıma satışı senden alacaklar" dedi.

'SAKIN FİYATINI SÖYLEME BABAM ÇOK KIZAR'

Sahtekârlığına, sözde babasını da alet eden dolandırıcı "Ancak babam 120 bin liraya kadar araba almama müsaade etti. 175 bine verirsen alacağım. Kalanını ben kredi çektim ki ailemin haberi yok. Senden ricam arabayı 120 bin liraya aldığımı söyleyeceğim sakın beni açık etme" diye uyardı.

U.E.'nin "Benim için sorun yok ben alacağım paraya bakarım" yanıtı üzerine, almak istediği aracın fotoğraflarını ve ruhsat görselini alan şahıs, dolandırıcılığının bir sonraki safhasına geçti.

Geçtiğimiz ay benzer bir dolandırılıcık yüzünden mağdur olan oto galeri sahibi Hamza Dizman “Meğerse ne aracı satan kişi ne de ben bizi birbirimizle görüştüren telefondaki kişiyi tanımıyormuşuz" dedi. Geçtiğimiz ay benzer bir dolandırılıcık yüzünden mağdur olan oto galeri sahibi Hamza Dizman “Meğerse ne aracı satan kişi ne de ben bizi birbirimizle görüştüren telefondaki kişiyi tanımıyormuşuz" dedi.

PLANDA İKİNCİ PERDE

Kocaeli'nde, aracı satın alacağı şahsın adresinin yakınlarındaki galericileri internetten tarayan dolandırıcı, kentte uzun yıllar galericilik yapan A.B.'ye ulaştı.

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A.B.'ye de Edirne'de görevli bir TSK mensubu olduğu yalanını söyleyen dolandırıcı "Benim orada bir aracım var. Kuzenimin üzerine. Satmak istiyorum. Fotoğraflarını atsam ilgilenir misiniz?" diye sordu.

175 BİNE ALIP 115 BİNE SATIYOR!

Galerici A.B.'nin olumlu yanıt vermesi üzerine, U.E.'den aldığı fotoğrafları atan dolandırıcı, uzun bir telefon pazarlığının ardından (175 bin liraya alacağını söylediği) aracı 115 bin liraya satmak üzere anlaşma sağladı.

'BABAMA 115 BİN LİRA DEDİM SAKIN BELLİ ETME'

Güven veren birkaç telefon görüşmesinin ardından ağına düşürdüğü U.E.'yi tekrar arayan dolandırıcı "Babamı da ikna ettim. 175 bin liraya aracı alıyorum. Ancak babama 115 bin dedim. Daha önce konuştuğumuz gibi sakın belli etme. Ben babamdan 115 bin alacağım kalan 60 bini de üzerine koyup sana tek parçada 175 bin lira olarak göndereceğim" dedi.

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Mağdur U.E.'yi sıkı sıkı "Babam ve galerici arkadaşına sakın rakamı söyleme" diye tembih eden dolandırıcı daha sonra galerici A.B.'yi aradı.

Galerici A.B.'ye "Araç sizindir" diyen dolandırıcı, "115 bin liraya satıyorum" diyerek pazarlığı sonlandırdı. A.B.'yi "Aracı size devredecek kuzenimle aramda alacak-verecek meselesi var. Fazla detaya girerseniz aramız bozulur. Siz gidip aracı alıp parasını verin. Gerisine lütfen karışmayın" diye de özellikle uyardı.

PLANDA SON AŞAMA: NOTERDE BULUŞMA

Galericinin "Ben karışmam..." yanıtı üzerine ise bir sonraki aşamaya geçildi.

Aracını 'ederinin üstünde' satan birisine ve o aracı 'ederinin altında' alacak bir galericiye ulaşıp telefon ile ikna eden dolandırıcı, finali ise bakın nasıl yaptı...

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SAHTE ASKERİ KİMLİK İLE GÜVEN MESAJI...

U.E.'ye WhatsApp'tan sahte askeri kimliğini gönderip "Size atmayacaktım yanlışlık oldu. İşlemler için babamın arkadaşına atıyordum ama sizde de dursun" diyerek 'güven' kazanan dolandırıcı daha sonra "Yarın sabah arabayı babamın arkadaşının galerisine götürebilir misiniz? Arabaya son kez bakıp birlikte notere geçersiniz" diye rica etti.

Dolandırıcının sözde babasının kuzeninin kentte tanınan ve güvenilen bir galerici olduğunu düşünen U.E. de fazla irdelemeden "Tamam yarın sabah aracı götürür teslim eder paramı alırım" dedi.

U.E. ertesi sabah aracı A.B.'nin galerisine götürdü. Bir süre aracı inceleyen A.B.'nin de "Tamamdır" demesi üzerine notere geçtiler. Bu esnada dolandırıcı sık sık ikiliyi arayarak onları meşgul etti.

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KIRILMA NOKTASI...

Dolandırıcı, U.E.'ye "Notere geçince sen satışı ver. Babam, seninle notere gelecek galerici kuzenine 120 bin lirayı bıraktı. Ancak o parayı bana gönderecek ki ben üzerine 55 bin daha koyup tek elden sana 175 bin lira araç satış bedelini göndereceğim" ricasında bulundu.

Yaklaşık 1 saattir sohbet ettiği ve ortak arkadaşları da çıkan galerici A.B. ile dost olan U.E. de fazla düşünmeden "Tamam sen keyfine bak parayı toplu gönderirsin" dedi.

Noterde, galerici A.B.'nin "Parayı gönderiyorum" uyarısına "Gönder sorun yok. Gönder ki tamamını yollasın" diye yanıt veren U.E. daha sonra telefonla dolandırıcıyı aradı. Dolandırıcının da "Para geldi. Hatta şimdi üzerini tamamlayıp senin hesabına yönlendirdim" demesi üzerine hesabını kontrol etti.

Hesabına para gelmediğini gören U.E. dolandırıcı tarafından atılan sahte dekontu görüp "EFT işlemi yarım saati buluyor" demesi üzerine de "Zaten tanıdık arkadaş. Alan da TSK mensubu" diye düşünüp, fazla beklemeden satış işlemine onayı verdi.

HESABA PARA GELMEYİNCE KUŞKULANIP GALERİYE GİDER....

Galerici A.B. ile vedalaşıp ayrılan U.E. aradan geçen yarım saate rağmen hesabına para gelmediğini görünce paniklemeye başladı.

HAYATININ ŞOKUNU YAŞAR

Hemen galericiye koşan U.E. "Ya senin kuzenin oğlunu bir arar mısın? Benim hesabıma hâlâ para gelmedi" diye yakındı.

'ASIL SEN KUZENİ DEĞİL MİSİN?'

Galerici A.B.'nin "Ne babası... O esas senin kuzen değil mi? Ben onu tanımam ki..." yanıtı üzerine ise dolandırıldığını anladı.

Başından geçenleri A.B.'ye anlatan U.E.'ye galerici "Geçmiş olsun. İkimizi de kandırmış..." demesi üzerine U.E. "Ben dolandırıldım sen ise uygun fiyata araba aldın. Yoksa sen de mi işin içindesin?" diyerek tepki göstermesi üzerine ise kavga ettiler.

Karakolluk olan ikili gerçeği ise polis merkezinde anladılar...

120 bin liraya satılan 175 bin liralık araçtan geriye ise dava dosyasına giren WhatsApp yazışmaları kaldı...

Noterde yapılmayan hiçbir araç alım satım işlemi hukuken geçerli değildir. Bu alım satımı ne şekilde yaparsanız yapın ya da ne tür bir sözleşmek hazırlarsanız hazırlayın hiç önemi yok. Kesinlikle noterde yapılması gerekiyor. Aksi halde hukuken geçerli sayılmıyor. Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin

KORKULU RÜYA GÖRMEMEK İÇİN AMAN DİKKAT!

Aslında bu ve benzeri dolandırıcılığa maruz kalmadan noterlerdeki 'Güvenli Satış Sistemi' sayesinde gönül rahatlığıyla işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Hem alıcı hem de satıcının mağdur olmasının önüne geçen bu sistemi Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, hurriyet.com.tr'ye anlattı.

“Güvenli satış sistemi çok pratik, kolay, güvenli ve bir o kadar da ucuz bir sistem” diyen Dursun Cin işleyişi adım adım özetledi:

-- Bu sistem şimdilik araç alım satımlarında uygulanıyor. Alıcı-satıcı, aracın alımı ve satımı konusunda anlaşmışlar ise telefonlarından veya bilgisayarlarından, Noterler Birliği’nin güvenli ödeme sistemine giriyorlar.

-- Güvenli ödeme sisteminde bizimle entegrasyon yapmış olan bankalar ve güvenli ödeme şirketlerinden herhangi birinin sistemine girebiliyorlar. Kişi kendi çalıştığı bankayı tercih edebilir ya da bir diğerini seçebilir fark etmez.

-- Sisteme satıcı, alıcı ve araç bilgilerini girilerek başvuru yapılıyor. Bu müracaat üzerine kişiye ilgili banka ya da ödeme kuruluşu tarafından bir referans numarası gönderiliyor.

-- Alıcı, bu referans numarası ile bankaların ya da güvenli ödeme kuruluşlarının iş için tahsis ettikleri emanet hesabına aracın bedelini gönderiyor. Para oraya ulaştığı andan itibaren hesapta bloke ediliyor.

Biz günlük en az 3- 4 defa oto ticaret merkezimizde anonslar yapıyoruz. Bizim merkezi sistem mesajlaşma sistemimiz var orada da mutlaka uyarıcı mesajlar atıyoruz. Bununla birlikte de buradaki 91 dükkanın en az yarısını ben ve yönetici arkadaşlarımız tek tek gezerek bu olayı anlatıp insanları uyardık. Bu çok önemli bir konu. Vatandaşlarımız bu konuya dikkat etsin, aksi halde canları yanar Kocaeli Galericiler Sitesi Başkanı Fahrettin Batı

SATIŞ BİTİNE KADAR PARAYA HİÇKİMSE DOKUNAMIYOR

-- O paraya satış bitinceye kadar ne alıcı, ne satıcı, ne banka ne de noter asla dokunamıyor. Para hesapta bloke edildikten sonra notere geliniyor, “Biz bir araç satışı yapacağız bu konuda güvenli ödeme sistemini kullanacağız, şu bankanın sistemine girdik” bilgileri veriliyor. Noter görevlisi sistemi, Noterler Birliği sisteminden kontrol ediyor ve paranın bloke edilip edilmediğini görüyor.

-- Paranın bloke edildiğini gören noter görevlisi satış işlemini gerçekleştiriyor. Satış işlemi bittikten sonra, noter veznesine gidiliyor. Vezne görevlisi de her ihtimale karşı tekrar sistemden paranın halen bloke halde olup olmadığını kontrol ediyor. Parayı bloke halde gördüğü zaman makbuzu kesiyor.

-- Makbuz kesildiği anda araçta mülkiyet değişikliği gerçekleşiyor. Noterde makbuz kesildiği zaman işlem bitti demektir. İşlem bittiği anda da aracın mülkiyeti satıcıdan alıcıya geçiyor.

PARA TEK TUŞLA SATICININ HESABINA GEÇİYOR

-- Satış işlemi gerçekleştiğinde noter veznedarı, bir tuşa basarak bankanın ya da ödeme kuruluşunun sistemine ‘işlem bitti uyarısı’ gönderiyor.

-- Bu uyarı üzerine sistem otomatik olarak parayı bloke edilen hesaptan satıcının hesabına aktarıyor. Parayı kimse görmüyor, parayla ilgili kimse tartışma yaşamıyor. Alıcılar bazen EFT yapıyor sonra iptal ediyor, satıcıya da EFT’nin ekran görüntüsünü gösteriyor. Bu durumda satıcı mağdur oluyor. Bu sistem ile “Eski para verdin, sahte para verdin, ben EFT gönderdim sana nasıl gelmedi” vb. sıkıntılar da ortadan kalkıyor.

GÜVENSİZLİK KAVGALARI VE DOLANDIRICILIK ORTADAN KALKIYOR

-- Noterlerde araç alım satım işlemlerinde “Önce imzayı at, parayı öyle vereyim” ya da “Parayı ver sonra ben imza atayım” tartışmaları çok sık yaşanıyor. Taraflar birbirine güvenmediği için yaşanan bu anlaşmazlık yüzünden son dakikada bile işlemler bozulabiliyor. Güvenli ödeme sistemi ile bu tartışmalar da ortadan kalkıyor.

GÜVENLİ SATIŞ SİSTEMİNİN BEDELİ NE KADAR?

-- Bu güvenli sistemin bedeli ise sadece 20 Türk lirası. Anlatırken belki biraz teferruatlı gelebiliyor ama uygulaması gerçekten sadece birkaç dakikanızı alacak kadar pratik.

ARAÇ ALIM SATIM İŞİ İLE UĞRAŞANLARIN KULLANMASI ZORUNLU

-- Vatandaşlarımızın bu sistemi yaygın bir şekilde kullanmalarını istiyoruz ve herkese tavsiye ediyoruz. Biz zaten birçok banka ile de anlaşma sağladık. Banka kredisi ile alım satım yapıldığı zaman bankalar bunu otomatik olarak güvenli ödeme sisteminden yaptırıyorlar.

-- Ticaret Bakanlığı’ndan çıkan yönetmelik gereği de araç alım satım işi ile uğraşan kişilerin, işlemlerini güvenli ödeme sistemi ile gerçekleştirmeleri zorunludur.