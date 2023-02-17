Yürekler bir oldu

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Türkiye’nin yüreğinde derin yaralar açan deprem felaketinin ardından afetzedelere yardım için düzenlenen “Türkiye Tek Yürek” kampanyası Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’deki TV kanalları ile radyolarından canlı yayınlandı. Kampanya kapsamında 115 milyar 597 milyon 28 bin TL toplandı, gönderilen SMS sayısı ise 9 milyon 10 bini buldu. Yayında tüm TV kanallarının ekran yüzleri telefon bağlantılarıyla bağış topladı. Yardımların AFAD ve Kızılay’a aktarılacağı açıklandı.

KALBİM HİÇ BU KADAR ACIMAMIŞTI

Aynı dizide başrolü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya yayında bayrak değişimi yaptı. Sarıkaya’nın yerini alarak telefonda bağış toplayan Tatlıtuğ, afet nedeniyle yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi: “Hayatım boyunca kalbim fiziksel anlamda hiç bu kadar acımamıştı.”

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ÜZGÜNÜZ, YARALIYIZ, ACILAR İÇİNDEYİZ

Serenay Sarıkaya, “Söyleyeceğimiz hiçbir şey giden canları geri getirmeyecek. Çok üzgünüz, yaralıyız, acılar içerisindeyiz. Bugüne kadar yapabileceğimiz her şeyi gücümüzün yettiğince yaptık. Uzun bir yolculuk bu. Daha önümüzde çok zamanımız var yaralarımızı birlikte sarmak için. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Umarım bugün de harika bir bağış toplayıp bu yardımı sürdürebiliriz” dedi.

HEP BERABER AYAĞA KALKACAĞIZ

Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”nın yıldızları da yayına katıldı. Pınar Deniz, “Beraber olmanın ne kadar güçlü bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz Türkiye olarak en iyi bunu başarıyoruz. Hep beraber ayağa kalkacağız” dedi. Kaan Urgancıoğlu da “Bugün birlik olmak için buradayız. Kayıpları geri getirme şansımız yok ama en azından kalanlara yaslarını yaşayabilecekleri bir ortam sağlayabilmek için elimizden geleni yapmalıyız” diye konuştu.

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BU ZOR GÜNLERİN DE ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Burak Özçivit, “Elimizden gelen tüm çalışmaları yaptık, daha da yapmaya hazırız. Hep birlikte bu zor günlerin de üstesinden geleceğiz” dedi.

HALUK LEVENT 500 BİN TL VERDİ

AHBAP Derneği’yle depremin ilk gününden bu yana AFAD’la ortaklaşa çalışarak yardım toplayan Haluk Levent de Türkiye Tek Yürek kampanyasına 500 bin TL bağışladı. Levent, “Yıllarca beraber çalıştığımız, eskisinden yeni yöneticisine kadar görüştüğüm bildiğim hatta yangınlarda sellerde özverili çalışmalarına tanık olduğum AFAD emekçileri geldi aklıma. Onlara selam olsun. Ben de 500 bin TL bağış açıklıyorum” dedi.

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KENETLENMEK ÇOK ÖNEMLİ

Telefonla bağış toplayan Ebru Şahin, yayın öncesi yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Çok büyük bir felaketin içinden geçiyoruz. Çok zor bir dönem. Bu kadar insanın el ele verip kenetlenmiş olması da çok önemli. Umarım en yakın zamanda tüm yaralarımızı saracağız. Bu faciayı yaşayan herkese geçmiş olsun diyorum. Yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı diliyorum.”

MİLYONLUK YARDIM

Ebru Gündeş hem yayına katılarak bağış topladı hem de kampanyaya 1 milyon lira bağışlayarak destek oldu. Sanatçı daha önce AHBAP’a da 500 bin liralık yardımda bulunmuştu.

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GÜNLERDİR ÇABALIYORUZ

Depremzedelere gönderilen yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için günlerce gönüllü olarak çalışan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, “Türkiye Tek Yürek” yayınına da katıldı. Çift, yayın öncesi şu açıklamayı yaptı: “Günlerdir çalışıyoruz, çabalıyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz. Bu akşam da yapacağız, bundan sonrasında da yapmaya hazırız. Tüm ülkemizin başı sağ olsun.”

YARALARI SARACAĞIZ

Murat Boz, “Yaralarımızı bir nebze olsun sarabilmek için bugün buradayız” dedi.

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DAVETSİZ MİSAFİR

Canlı yayın sırasında bir kedi stüdyoya girip masalarda dolaştı. Sibel Can’ın masasındaki suyu içen kedi, kameraya böyle yansıdı.

BİZ BÖYLE BİR MİLLETİZ

Makyajsız haliyle sosyal medyada gündem olan ve hakkında “Halktan biri” yorumları yapılan Eda Ece, yayın öncesi şöyle konuştu: “Günlerdir elimden gelen her şeyi yapıyorum. Türk halkıyla da çok gurur duyuyorum. Ben gece yarısı olan depremin sabahında koşa koşa bir şeyler almaya gittiğimde benimle beraber herkesin koştuğunu gördüm. Çok duygulandım. Biz böyle bir milletiz. İnşallah bu 10 ilimize elimizden geldiği kadar yardım göndereceğiz ve hayatlarını yeniden inşa etmelerine yardım edeceğiz. Ama tabii kaybettikleri geri gelmeyecek, o yüzden de içimiz hâlâ buruk.”

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Telefonla bağış toplayan oyunculardan Bestemsu Özdemir, yayında gözyaşlarına engel olamadı. Depremin ardından Hatay’a yardıma koşan Özdemir, şehirden yeni döndüğünü belirterek “Olayın fazla içinde bulundum, o yüzden de zorlanıyorum” dedi.

RASYONEL BİR YERE ÇEKMELİYİZ

Barış Arduç, yayın sonrası konuştu: “Böyle günlerde bir arada olmayı, taşın altına elimizi sokmayı, elimizden gelenin fazlasını yapabilmeyi çok iyi becerebilen bir milletiz. Ama bu tarifsiz duygularımızı biraz daha rasyonel bir yere çekmekte fayda var. Bundan sonra ne yapmamız gerek, bunları da konuşmalıyız. Bu bilinçle gidersek doğal afetler acılarla sonuçlanmayabilir.”

300 BİN LİRAYA ALDI

Yardım kampanyası kapsamında Volkan Demirel’in Fenerbahçe forması da satıldı. Ercan Saatçi’nin getirdiği formayı Esra Erol’un eşi Ali Özbir 300 bin liraya satın aldı.

BÖLGEYE GİDECEK

Aras Bulut İynemli, “Çok zor günlerden geçiyoruz. Çok büyük bir felaket, bir olma ve kenetlenme zamanı. Ufacık bir katkımız bile olsa ne mutlu bize. Allah yardımcımız olsun. Ben de deprem bölgesine gitmeyi düşünüyorum” dedi.

HOLLANDA’DAN 89 MİLYON EURO

Hollanda’da televizyonlar ortak yayın yaparak Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için yardım kampanyası düzenledi. Ortak yayına Hatay’da 16 yakınını kaybeden Türk asıllı Hollandalı şarkıcı ve piyanist Karsu Dönmez de katıldı.

Depremde kaybettiği kuzeninin kendisine ulaşamayınca “Neredesin sen” diye sesli mesaj bıraktığını anlatan Dönmez, Neşet Ertaş’ın “Neredesin Sen” türküsünü seslendirdi. Ortak yayının sonunda Dönmez’in butona basmasıyla toplanan para ortaya çıktı: 88 milyon 921 bin 469 Euro.



