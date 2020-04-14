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DHA
Haber Giriş: 14.04.2020 - 13:30,Son Güncelleme:

Yürekler ağza geldi... Uyuşturucu iğne atılarak yakalandı!

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Yürekler ağza geldi... Uyuşturucu iğne atılarak yakalandı!
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kendisini yakalamaya çalışan itfaiye ekiplerinden kaçıp, inşaat halindeki 4 katlı binanın üzerine çıkan Rottweiler cinsi köpek, paniğe neden oldu. Duvarın üstüne çıkıp düşme tehlikesi geçiren köpek, uyuşturucu iğne atan silahla uyuşturulup, barınağa götürüldü.

Olay, saat 11.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 4 gündür Mustafakemalpaşa Merkez Ortaokulu’nun arkasında görülen Rottweiler cinsi köpekten korkan vatandaşlar, itfayeye haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yakalayıp barınağa götürmek için müdahale edince, köpek korkup, kaçtı. Köpek, 4 katlı binanın üzerine çıktı. Buradaki duvarın üstüne çıkan köpek, düşme tehlikesi geçirince tedirginliğe neden oldu. Müdahale edildiği takdirde düşebileceği endişesiyle Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin hayvan barınağından görevliler çağrıldı.

Yürekler ağza geldi... Uyuşturucu iğne atılarak yakalandı

Gelen barınak görevlileri, köpeği bina içerisine çekerek uyuşturucu iğne atan silahla köpeği etkisiz hale getirip, aşağı indirdi. Sahipsiz olduğu belirlenen köpek, sağlık kontrollerinin yapılması için Mustafakemalpaşa Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ömür Akbaş, köpeğe sahip çıkacaklarını dile getirdi.

Yürekler ağza geldi... Uyuşturucu iğne atılarak yakalandı

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