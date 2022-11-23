Yürek yakan veda

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AH HASAN...





Terörün 5 yaşında hayattan kopardığı Hasan Karataş için dün Karkamış ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Karanfil Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, bürokratlar ile Karataş Ailesi’nin yakınları ve ilçeden çok sayıda kişi katıldı. Zeki ve Dilan Karataş çiftinin 4 çocuğundan üçüncüsü olan Hasan Karataş’ın Türk bayrağına sarılı tabutunun getirilmesiyle yakınları gözyaşına boğuldu. Annesi Dilan, babası Zeki ve yakınları, uzun süre tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Oğlunun pantolonunu elinde sallayan ve göğsüne bastırarak ağlayan Dilan Karataş’ı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaşlı gözlerle teselli etmeye çalıştı. Hasan Karataş, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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ÖĞRETMENLER GÜNÜN KUTLU OLSUN ŞEHİDİM

Öğretmen Ayşenur Alkan (22) Nizip’te düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Hazreti Ali Camisi’ndeki törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve bürokratlar da katıldı.

Ayşenur Alkan’ın Türk bayrağına sarılı tabutunun getirilmesi ile yakınları, gözyaşı döktü. Anne Hayriye Alkan’ı, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin teskin etmeye çalıştı. Ayşenur öğretmenin yakınları da tabutuna ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’n kutlu olsun şehidim’ yazılı çiçek bıraktı. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı namaz sonrası Ayşenur Alkan’ın cenazesi, gözyaşları arasında Nizip Asri Mezarlığı’na defnedildi.

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3 OKUL HEDEF OLDU

Suriye’nin Ayn El Arab bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler tarafından Gaziantep’in Karkamış ilçesine pazartesi günü birbiri ardına roket ve havan saldırısı düzenlendi. 10 saldırıda ilçede bulunan Kocatepe İlkokulu, Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Karkamış Anaokulu roketlerin hedefi oldu. Saldırılarda, ilçedeki yerleşim alanları hedef alındı.

YARALAR SARILIYOR

Karkamış’ta, hasar tespit çalışması başlatıldı. İlçe Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan kriz merkezi bünyesinde görevlendirilen personeller, mahallelerde dolaşarak hasar gören ev ve işyerlerinde inceleme yaptı. Vatandaşların zararlarının karşılanacağı bildirildi. (DHA)

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TEL RIFAT’TAN KİLİS’E SALDIRI

Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinden dün gece PKK/YPG’li teröristler tarafından Kilis’e roket saldırısı yapıldı. 3 roketatar mermisi, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarına düştü. Boş araziye düşüp patlayan mermiler herhangi bir can kaybına yol açmadı. Roketin atıldığı noktalardaki teröristler, güvenlik güçleri tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı. (DHA)

HAMİLE BÜŞRA YOĞUN BAKIMDA

Karkamış’a yönelik terör saldırısında şarapnel parçalarının isabet etmesiyle yaralanan 19 kişi, Gaziantep, Karkamış ve Nizip’teki hastanelerde tedaviye alındı. Tedavileri tamamlanan 13 yaralı taburcu edilirken, aralarında hamile Büşra Karataş’ın da bulunduğu 6 yaralının tedavilerine devam ediliyor. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi gören Büşra Karataş ile bebeğinin entübe durumda olduğu ve hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.