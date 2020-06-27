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Ömer ŞULUL - DHA
Haber Giriş: 27.06.2020 - 17:19,Son Güncelleme:

Yürek dayanmaz! 7 tabut yan yana...

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Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 3’ü çocuk, 7 kişi, memleketleri Şanlıurfa’da yan yana toprağa verildi.

Konya'nın Yunak ilçesinde dün Ahmet Okal yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan 14 M 0891 plakalı minibüs, Konya-Ankara karayolu Dörtyol kavşağında Ufuk Demirtaş yönetimindeki 42 P 0171 plakalı TIR'la çarpıştı.

Yürek dayanmaz 7 tabut yan yana...

Kazada, hepsi akraba Ahmet, Fida, Mehmet, Medine, İbrahim ve Mehmet Okal ile Mehmet Kuş, yaşamını yitirdi. Ölen 7 kişinin cenazeleri, cenaze araçlarıyla memleketleri Şanlıurfa'ya getirildi. Yaşamını yitirenler için Yukarı Yazıcı Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Yürek dayanmaz 7 tabut yan yana...

Cenazeye, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve ölenlerin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürek dayanmaz 7 tabut yan yana...

Cenazeye katılanlara maske dağıtıldı. Cenaze namazı ve defin sırasında sık sık sosyal mesafeye uyulması noktasında uyarı yapıldı. Hayatını kaybeden tarım işçilerinin yakınları sinir krizi geçirdi. Arapça ağıtlarla tabutlara sarılan yakınlar birbirlerine sarılarak teselli oldu.

Yürek dayanmaz 7 tabut yan yana...

7 kişi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yürek dayanmaz 7 tabut yan yana...

Art arda feci kazalar 9 kişi öldü çok sayıda yaralı var
Art arda feci kazalar! 9 kişi öldü çok sayıda yaralı var

 

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