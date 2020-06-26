Son dakika haberler: Art arda feci kazalar! 9 kişi öldü çok sayıda yaralı var
Konya’nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin yaralı olduğu öğrenildi. Öte yandan Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen diğer bir kazada ise 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Konya’nın Yunak ilçesi Ankara Karayolu üzeri Birimler Dörtyol Mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır kavşakta çarpıştı.
Kazada, minibüs hurdaya dönerken, tır devrildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi hayatını kaybederken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.
KONYA'DA AKŞEHiR İLÇESİNDE KAZA: 3 ÖLÜ
Konya'nın Akşehir ilçesinde öğle saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu ise 3 kişinin öldüğü, 2 kişiyaralandı.
Seydişehir ilçesinde oturan Necattin Karal'ın, eşi Bahide Karal, oğlu Emrah Karal ve komşusu sürücü Fevzi Karagöz ile birlikte, yanlarında kalması için evlerine getirmek istedikleri kayınvalidesi Hatice Bezciyarar'ı Tekirdağ'dan alıp, geri dönmek üzere oldukları öğrenildi. Kazada ölen Bahide Karal, annesi Hatice Bezciyarar ile komşuları sürücü Fevzi Karagöz'ün cenazelerinin yarın Seydişehir ilçesi Taraşçı Mahallesi'nde defnedilmesi bekleniyor. Kaza ile ilgili soruşturma sürürken sürücü Fevzi Karagöz'ün direksiyon başında uyuduğu üzerinde duruluyor.
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