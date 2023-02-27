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Yüreğimiz karakış

Güncelleme Tarihi:

#Deprem Bölgesi#Depremzedeler#Deprem Enkaz
Yüreğimiz karakış
Mert Gökhan Koç
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 07:00

Depremin vurduğu illerde ailesini, yakınlarını ve sevdiklerini kaybeden vatandaşlar mezarları başında dualarla onları anıyor.

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Adıyaman’da da acılı aileler, enkaz altında kalarak vefat eden binlerce kişinin yan yana toprağa verildiği Adıyaman Mezarlığı’nda, sevdiklerinin mezar başlarına eşyalar, oyuncaklar, elbiseler bırakarak hatıralarını yaşatmaya çalışıyor.

Yüreğimiz karakış

BOYAMA KİTABI, OYUNCAK AYI 

Felakette yaşamını yitiren çocukların mezarlarını ziyaret eden aileler, kek ve çikolatalı süt, rüzgâr gülü, oyuncak ayı, renkli kalemler, boyama kitabı, bazı mezar taşlarına da enkazdan çıkartılan okul elbisesi bırakarak acılarını hafifletmeye çalışıyor.

Yüreğimiz karakış

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Başka mezarlarda ise vefat eden sevdiklerinin belki de hayattayken en sevdiği yiyeceklerden, meyvelerden ya da bir parça ekmek ve bisküvi bıraktıkları görülüyor. Kimi mezar başında bir gelin duvağı, kimi mezar başında da işçi bareti var. Aynı aileden birçok kişinin yan yana defnedildiği mezarlığa hâkim olan hüzünlü sessizlik bazen yerini feryatlara bırakıyor.

Yüreğimiz karakış

Yüreğimiz karakış

 

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#Deprem Bölgesi#Depremzedeler#Deprem Enkaz

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