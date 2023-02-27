Yüreğimiz karakış

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Adıyaman’da da acılı aileler, enkaz altında kalarak vefat eden binlerce kişinin yan yana toprağa verildiği Adıyaman Mezarlığı’nda, sevdiklerinin mezar başlarına eşyalar, oyuncaklar, elbiseler bırakarak hatıralarını yaşatmaya çalışıyor.

BOYAMA KİTABI, OYUNCAK AYI

Felakette yaşamını yitiren çocukların mezarlarını ziyaret eden aileler, kek ve çikolatalı süt, rüzgâr gülü, oyuncak ayı, renkli kalemler, boyama kitabı, bazı mezar taşlarına da enkazdan çıkartılan okul elbisesi bırakarak acılarını hafifletmeye çalışıyor.

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Başka mezarlarda ise vefat eden sevdiklerinin belki de hayattayken en sevdiği yiyeceklerden, meyvelerden ya da bir parça ekmek ve bisküvi bıraktıkları görülüyor. Kimi mezar başında bir gelin duvağı, kimi mezar başında da işçi bareti var. Aynı aileden birçok kişinin yan yana defnedildiği mezarlığa hâkim olan hüzünlü sessizlik bazen yerini feryatlara bırakıyor.