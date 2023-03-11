Yunus Umut bebek, 32 gün sonra anne ve babasına kavuştu

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Konya'da yaşayan Emel ve Hasan Tican (23) çifti, depremden önce Hatay Antakya'ya akrabalarını ziyarete gittiklerinde, ilk bebekleri Yunus Umut dünyaya geldi. Yunus Umut, Kahramanmaraş merkezli depreme doğduğu Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kuvözde, anne ve babası ise akrabalarının evinde yakalandı. Yunus Umut, depremden sonra Cumhurbaşkanlığı uçağı ile Ankara'ya sevk edildi.

DNA EŞLEŞMESİYLE TESLİM EDİLDİ

Deprem sırasında Emel Tican, kaldıkları binada dışarı çıkmayı başarırken, Hasan Tican ise çöken binanın enkazında kaldı. Hasan Tican, saatler sonra yaralı olarak kurtarıldı. Tican çifti, hastaneye gittiklerinde ve diğer hastanelerde yaptıkları aramalarda bebeklerini bulamadı. Çift, kayıp başvurusunda bulunduktan sonra yapılan araştırmalar sonucunda bebeklerinin Ankara'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı korumasında olduğunu öğrendi. Saray Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ndeki Yunus Umut bebek, DNA testi eşleşmesi de gerçekleşince Ankara'ya gelen anne ve babasına dün teslim edildi.

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Baba Hasan Tican, "Deprem olunca çocukları Hatay'dan hastaneden Ankara'ya sevk etmişler. Beni çağırdılar DNA testi için. DNA testini verdim. Allah'a şükür sonuç çıktı. 'Çocuğun burada' diye aradılar, ben de geldim teslimi almak için. Allah'a dua ettim çok, Allah yardımcı oldu, sabrettim. Ben zaten umudumu hiç kesmedim. 'Oğlum yaşıyor' diye umudum vardı. Çocuğumun yaşadığını DNA testi verdikten sonra öğrendim. Bebeğim 6 günlüktü, şu an tam 40 günlük" dedi. Anne Emel Tican ise çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, çocuğunu kucağına aldığında göz yaşlarını tutamadı.

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, Yunus Umut'un 13 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı uçağı ile Ankara'ya getirildiğini ve Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyleyerek, "Ayın 23'ünde kuruluşumuza teslim edildi. Kuruluşumuza teslim edildikten sonra burada öz bakımları diğer çocuklarımız gibi yapıldı. Hiç bir sıkıntı problem yaşanmadı. Sağlık açısından herhangi bir problemi yok. Biz hastaneden alırken çocuklarımızın DNA testi için kan örnekleri alınıyor. Şu anda kurumda kalan çocuklarımızın tamamının DNA testleri örnekleri alındı ve hazır" dedi.