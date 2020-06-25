Yunanistan'ın Türk karasularına bıraktığı onlarca kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği'nce Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 62 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Deveboynu açıklarında kaçak göçmenlerden yardım çağrısı üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik botlarda 62 kaçak göçmeni kurtardı.
Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.
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