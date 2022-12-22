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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 43 göçmen kurtarıldı

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#İçişleri Bakanlığı#Aydın#Yunanistan
Yunanistanın ölüme terk ettiği 43 göçmen kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 10:01

İçişleri Bakanlığı, 'Aydın açıklarında Yunanistan unsurları tarafından ölüme terk edilen 43 düzensiz göçmen kurtarılmış, 2 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır.' açıklamasında bulundu.

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Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 1’i beş aylık hamile olduğu beyan edilen 2 kadın düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda Yunan Sahil Güvenliği tarafından Sisam Adası önlerinde durduruldukları, motorlarının alındığı, botlarının halatla çekilerek sürüklendikleri, denizin çok dalgalı olduğu ve sürüklendikleri esnada botlarının su almaya başladığı öğrenildi.

Öte yandan Yunan unsuru tarafından oluşturulan Türk karasularına itilmeye çalışıldıkları, bu esnada botlarının daha fazla su aldığı ve kargaşa yaşandığı bilgisi alındı.

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Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir.

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#İçişleri Bakanlığı#Aydın#Yunanistan

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