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Gündem
Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR (DHA)
Haber Giriş: 09.05.2021 - 15:24 | Son Güncelleme:

Yunanistan'ın geri ittiği göçmenlerin kurtarılma anları

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Yunanistan'ın geri ittiği göçmenlerin kurtarılma anları

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde son 1 haftada Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen 3 lastik bot içindeki ölüme terk edilen toplam 102 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 ve 30 Nisan tarihleri ile 4 Mayıs günü Ayvalık açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 3 lastik bottaki toplam 102 kaçak göçmeni kurtardı. Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edilen kaçak göçmenlerin kurtarılma anlarına ait görüntüler, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından paylaşıldı.

Görüntülerde, göçmenlerin bulunduğu lastik botun üzerine giden Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi tarafından geri püskürtülme anları ve kaçakların kurtarılma anları yer aldı.

Yunanistanın geri ittiği göçmenlerin kurtarılma anları

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