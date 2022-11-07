Yunanistan’a kaçmak isteyen 4 terör şüphelisi yakalandı

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Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen B.A., A.E. ve Ö.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin ‘FETÖ/PDY’ye üye olmak’ suçundan dosyalarının bulunduğu belirlendi.
Öte yandan güvenlik güçleri, merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi B.S.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.