Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Mültecileri Yunanistan diye Bodrum'a indirdiler

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Bodrum#Mülteci
Mültecileri Yunanistan diye Bodruma indirdiler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 15:28

İnsan kaçakçıları, Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan’a gitmek isteyen mültecileri denizde bir müddet dolandırıp tekrar Bodrum’a bıraktı. Yaşanan bu olay Yeşilçam’ın unutulmaz filmi olan “Banker Bilo” filmini akıllara getirtti.

Haberin Devamı

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden olan “Banker Bilo” filmi Bodrum’da gerçek oldu. Farklı ülkelerden Avrupa hayaliyle için Yunanistan’a gitmek isteyen mültecileri, Didim’den deniz yoluyla Bodrum’a getiren insan kaçakçıları mültecilere Bodrum’u Yunanistan diyerek kandırdı. Türkbükü Mahallesi'ndeki Küçükada üzerine bırakılan mültecileri balıkçılar fark edip sahil güvenlik ekiplerini aradı. 

Mültecileri Yunanistan diye Bodruma indirdiler

Filmlere konu olan hikayeyi yaşayan 20 mülteci adadan alınarak Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Türkiye'ye yaklaşık 2 ay ila 7 yıl önce gelen Suriye uyruklu mülteciler sınırından geçerek geldiklerini, Filistin uyruklu göçmenler ise Mısır ülkesinden hava yolu ile İstanbul’a geldiklerini açıkladı. İstanbul’dan insan kaçakçıları tarafından karayolu ile İzmir’e, İzmir’den başka bir araçla Aydın'ın Didim ilçesine getirildiklerini anlatan mülteciler, Didim’den sürat botuna binerek Yunanistan adalarına kaçmak istediklerini itiraf ettiler.

Haberin Devamı

Mültecileri Yunanistan diye Bodruma indirdiler

Mültecileri bota bindiren insan tacirlerinin karşısı Yunanistan diyerek Türkbükü açıklarındaki Küçükada üzerine mültecileri bırakıp "Birazdan sizi Yunan ekipler alacak. Oradan İtalya’ya daha sonra da istediğiniz Avrupa ülkesine gidersiniz" dedikleri ortaya çıktı. Film gibi hikayeyi yaşayan mülteciler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzerek Göç İdaresi'ne gönderildi.

Mültecileri Yunanistan diye Bodruma indirdiler

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Bodrum#Mülteci

BAKMADAN GEÇME!

Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor

Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor?

#Sağlık
ChatGPT ünlü hukuk profesörünü öğrencisini taciz etmekle suçladı ama işin aslı bambaşkaydı Peki neler yaşandı

ChatGPT ünlü hukuk profesörünü öğrencisini taciz etmekle suçladı ama işin aslı bambaşkaydı! Peki neler yaşandı?

#Yapay Zeka
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hastalıklarımızı yarıştırıyorsun

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hastalıklarımızı yarıştırıyorsun?

#Bir Sorudan Fazlası