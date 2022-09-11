Yunanistan tacizine Sahil Güvenlik engeli

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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre olay dün saat 13.27’de gerçekleşti. Bozcaada’nın 11 deniz mili güneybatısındaki uluslararası sularda, içinde Türk vatandaşlarının da olduğu Komoros bayraklı ‘Anatolian’ isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunan Sahil Güvenlik botu taciz ateşi açtı. İki Türk Sahil Güvenlik botu derhal bölgeye gitti. Bunun üzerine Yunan botları hızla bölgeyi terk etti. Uluslararası hukukun hiçe sayıldığının altının çizildiği açıklamada, gemide 3’ü Türk vatandaşı olmak üzere 18 personelin bulunduğu ve olayla ilgili tahkikat başlatıldığı belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre ise olay sonrası Dışişleri Bakanlığı, Ankara ve Atina’da girişimlerde bulundu. Taciz protesto edildi, derhal araştırma ve izahat talep edildi.