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Eşber OKAYER - DHA
Haber Giriş: 02.06.2020 - 13:14,Son Güncelleme:

Yunanistan ölüme terkediyor, Türkiye hayat kurtarıyor!

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Yunanistan ölüme terkediyor, Türkiye hayat kurtarıyor!
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinden kaçtıkları Yunanistan'ın Sisam Adası'nda Yunan askerleri tarafından yakalanıp, getirildikleri Türk kara sularında bindirildikleri can salı patlatılan göçmenlerden Kongo uyruklu Felix Dundidi (20) yaşamını yitirdi, 28'i göçmen ise Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Göçmenlerin ifadelerinden 2 kaçak göçmenin ise Sisam Adası'na çıktıklarında ortadan kayboldukları belirlendi.

Yunan askerinin patlattığı can salındaki Kongolu göçmen boğuldu

Kuşadası Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Mayıs günü saat 23.21'de, rutin kontroller sırasında Dip Burun açıklarında Afrika uyruklu 8 düzensiz göçmeni kurtardı. Kıyıya getirilen göçmenlerin ifadelerinden toplam 31 kişi oldukları, Sisam Adası'na geçtikleri, aralarından 2 kişinin buradan kaçtığı anlaşıldı.

Yunanistan ölüme terkediyor, Türkiye hayat kurtarıyor

Göçmenler, ifadelerinde, diğer 29 kişinin Yunan askerleri tarafından bildirildikleri can salının Türk kara sularına getirilmesinin ardından patlatıldığı, 1 göçmenin suda boğulduğunu anlattı. Bunun üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve Sahil Güvenlik dalış timi sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan arama- kurtarma çalışmalarında, Sahil Güvenlik helikopteriyle tespit edilen diğer 20 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik dalgıçları ise denizde yaptıkları taramada, boğulduğu belirlenen Kongo uyruklu Felix Dundidi'nin cesedine ulaştı.

 

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