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Haber Giriş: 24.07.2020 - 21:10,Son Güncelleme:

Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk askeri kurtarıyor

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Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk askeri kurtarıyor
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Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 28 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında gece saat 02.00’da bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan 28 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk askeri kurtarıyor

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