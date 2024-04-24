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Yunanistan kızıla büründü! Türkiye'ye doğru yola çıktı... Toz taşınımı geliyor, 3 gün etkili olacak

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Maske#Yunanistan
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 11:31

Kuzey Afrika'dan gelen toz bulutlarının etkisiyle Yunanistan'ın başkenti Atina'da gökyüzü turuncu bir renge büründü. Meteoroloji, Marmara ve İç Anadolu Bölgesi'nde beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de 3 gün etkili olacak toz taşımı nedeniyle yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için maske uyarısında bulundu.

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre bugün bölge genelinde toz taşınımı beklendiği bildirildi.

Toz taşınımının yarın İç Anadolu Bölgesi'nde de etkili olması beklenirken açıklamada, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

3 GÜN ETKİLİ OLACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise beklenen hava durumu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

Evet geliyor. Atina’ya Afrika’dan geldi. Sahra Çölü üzerinden Ege Marmara, Karadeniz daha sonra da İç Anadolu’ya geliyor. Tozun içinde demir bileşeni olduğu için kırmızı renkte. Atina’da kararlı bir atmosfer var, yukarıdan aşağıya inmiş.

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Yunanistan kızıla büründü Türkiyeye doğru yola çıktı... Toz taşınımı geliyor, 3 gün etkili olacak

Yunanistan'da etkili olan toz taşınımı nedeni ile gökyüzü kızıla büründü...

İstanbul’da bugün tozu görebiliyoruz. İstanbul’da bu kadar olmaz. İstanbul’da yüksek basınç yok. İstanbul ve Ege’de rüzgar fazla olduğu için bu kadar olmaz. Atina’da 400 mikro kg civarında. Yarın Kastamonu, Konya, Ankara’da etkili olacak. Yarından sonra İstanbul’dan doğuya doğru etki edecek. İç Anadolu’da kırmızılığı biraz daha fazla görebiliriz.

Yunanistan kızıla büründü Türkiyeye doğru yola çıktı... Toz taşınımı geliyor, 3 gün etkili olacak

MASKE UYARISI

Toprak için faydalı minareller var ama solumamalıyız. Değerler 250’yi geçtiğinde maske takılmalı kesinlikle. Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar maske takabilir. Kıyalarda rüzgardan dolayı dağılıyor iç bölgelerde yüksek basınç daha fazla. Yağmur olmadığı için çamur şeklinde yağmayacak. Çok sağlıksız değil ama hassas bir seviyede.


Yunanistan kızıla büründü Türkiyeye doğru yola çıktı... Toz taşınımı geliyor, 3 gün etkili olacak

 

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ATİNA TOZ BULUTLARI NEDENİYLE TURUNCU BİR RENGE BÜRÜNDÜ

Kuzey Afrika'dan Akdeniz'e doğru esen toz bulutlarının Akropolis ve Atina'nın diğer simge yapılarını yutması nedeniyle Salı günü Yunanistan'ın güneyindeki gökyüzü turuncu bir renge büründü.

Yunanistan kızıla büründü Türkiyeye doğru yola çıktı... Toz taşınımı geliyor, 3 gün etkili olacak

Güneyden esen güçlü rüzgarlar, Sahra Çölü'nün tozunu taşıyarak, günün son saatlerinde Yunanistan'ın başkentinin atmosferine Mars benzeri bir filtre kazandırdı.

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#Meteoroloji#Maske#Yunanistan

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