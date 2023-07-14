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Yunanistan ile ilişkiler... Erdoğan: Adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yunanistan#Avrupa Birliği
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 15:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'le görüşmesi hakkında sorulan soruya "İki seçim kazanan lider olarak adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz. Benim kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları bir Batı Trakya ile ilgili sorunlar. Bunları artık aşalım istedik. Bundan sonra müftülerle ilgili konu, bunları aşalım istedik" yanıtını verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı’daki konutundan ayrılarak Hz. Ali Camii’ne geldi. Burada Cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Bir gazetecinin "Tahıl Koridoru Anlaşması uzayacak mı" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Benim de biliyorsunuz Sayın Putin’i Ağustos ayı içerisinde Türkiye’de misafir etme hazırlığımız var. Bu Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusun hem fikiriz. Birleşmiş Milletler'den de Sayın Guterres, Sayın Putin’e bir mektup da gönderdi. Bu mektupla bizim ve Rusya’nın müşterek gayretleriyle tahıl koridoru çalışmasının uzatılmasını temin ederiz. Böylece az gelişmiş fakir Afrika ülkelerinin problemlerini süratle Sayın Putin’le müşterek kaldığımız gibi devam ederiz” dedi. 

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"52 YILDIR KAPIDA BEKLETİLEN TÜRKİYE’YE YÖNELİK OLUMLU ADIMLARIN ATILMASINI İSTİYORUZ"

AB vize serbestisi konusundaki gelişmeler hakkında sorulan soruya da Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda beklentimiz Avrupa Birliği kanadından o beklentilerin cevabını almak. Zira Vilnius’te görüşme yaptığım tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleriyle bunları etraflıca konuştuk, ele aldık. Hepsiyle bu görüşmeleri yaptık ve kendilerinden bu konuda artık 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye’ye yönelik olumlu adımların atılmasını istiyoruz dedik” ifadelerini kullandı.

Yunanistan ile ilişkiler... Erdoğan: Adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER

YUNANİSTAN Başbakanı Kiriakos Miçotakis'le görüşmesi hakkında sorulan soruya da Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz tabi iki tane komşu ülkeyiz. Tarihi noktadaki birikimlerimiz malum. Bu sürecin böyle gitmesini de arzu etmiyoruz, istemiyoruz. Bu konuda Sayın Miçotakis yeni bir seçim geçirdi aynı şekilde biz yeni bir seçim geçirdik. Bunlarla birlikte iki seçim kazanan lider olarak adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz. Benim kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları bir Batı Trakya ile ilgili sorunlar. Bunları artık aşalım istedik. Bundan sonra müftülerle ilgili konu, bunları aşalım istedik.

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Şu anda da özellikle bizim büyükelçilerimizin bu konuda karşılıklı yapacakları görüşmelerle onlar ön hazırlıkları yapacaklar. Dışişleri bakanlarımız ön hazırlıkları yapacaklar. Daha sonra biz liderler olarak bir araya gelerek atılması gereken adımları atacağız” diye konuştu.

Yunanistan ile ilişkiler... Erdoğan: Adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yunanistan#Avrupa Birliği

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