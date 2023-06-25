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Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 14 kaçak göçmen kurtarıldı

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#MSB#Yunanistan#Göçmen
Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 14 kaçak göçmen kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 12:43

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen can salı içindeki 14 kaçak göçmen kurtarıldı.

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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik gemisi, ‘KB-20’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen can salı içindeki 12 Yemen, 1 Sudan ve 1 Eritre uyruklu olmak üzere 14 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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#MSB#Yunanistan#Göçmen

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