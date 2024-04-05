Yunan adaları Türk rekoru bekliyor

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TÜRSAB İzmir BTK Başkanı Kıvanç Meriç, “Vatandaşlar uzun saatler vize işlemleri ile kapıda uğraşmak zorunda kalmadan tatilden faydalanabilirse, bu yıl Yunan adaları rekor düzeyde Türk ziyaretçisi ağırlar. Şu an rezervasyonlar ile beraber tüm bayram haftasında 10-15 bin kişilik bir ziyaretin olacağını öngörüyoruz. Yıl sonuna kadar bu sistem işlerse 200-350 bin vatandaşın adalara gideceğini tahmin ediyoruz. Tek girişlik vize ile 7 günlük konaklama yapabiliyorsunuz ve aynı adada kalabiliyorsunuz. Vizenin maliyeti işlem ücreti dahil 80-90 Euro” dedi.