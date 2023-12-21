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Yumruk sonrası özür polemiği... Meler: bir özür dilemedi, Emre: 3-4 kere özür diledim

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#Emre Belözoğlu#Hakem Meler#Ankaragücü
Yumruk sonrası özür polemiği... Meler: bir özür dilemedi, Emre: 3-4 kere özür diledim
Mehmet ARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 07:00

Başkan Koca’nın yumruk attığı Hakem Meler, Hürriyet’e “Emre Belözoğlu planladı, provoke etti. Bir kez bile özür dilemedi” demişti. Belözoğlu ise “Takımım adına kendisinden yanlış hatırlamıyorsam 3-4 kere özür diledim. Maçtan sonra telefon da ettim, ‘Müsait değil’ dediler” diye cevap verdi.

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Süper Lig’in 15’inci haftasında MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler’e saldırarak yumruk atmıştı. Hakem Halil Umut Meler, Hürriyet’e verdiği röportajda “Emre Belözoğlu planladı, provoke etti. Yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen Emre Belözoğlu özür dilemedi” dedi. 

‘KORİDORDA SARILDIM’

Olaya vakıf olduğu anda soyunma odasında bulunduğunu belirten Belözoğlu ise şunları söyledi: “Yardımcılarım durumu ilettikten sonra sahaya çıktım. Halil Hoca (Halil Umut Meler) ve ekibinin yanına giderek üzgün olduğumu ifade ettim. Daha sonrasında da koridorda tekrar karşılaştık ve kendilerine sarılıp çok üzgün olduğumu söyledim. Takımım adına, hocanın adına üzgün olduğumu belirttim. Takımım adına kendisinden yanlış hatırlamıyorsam 3-4 kere özür diledim. Dilediğimiz özrün herhalde pek karşılığı olmadı. Maçtan sonra da telefonla aradım. Bana müsait olmadığını ilettiler. Bu algının gerçeğin önüne geçme hali bizim adımıza da yeterince yorucu olmaya başladı. Buradan, bu mağdur olma durumundan da kendilerine bir pay çıkarma halinden Türk futbolunun vazgeçmesi gerekiyor.”

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‘KÖTÜ ÇOCUK’ DİYORLAR

Aksiyonun içinde ani kararlar aldığı için Türk futbolunda “kötü çocuk” olarak anıldığını vurgulayan Belözoğlu, “Hayatım boyunca plan yaparak hiçbir maça çıkmadım. Bu planın içinde de olacak birisi değilim. Ben bu maç da dahil olmak üzere kendisini provoke edecek hiçbir hal ve tavır içinde bulunmadım” dedi.

BENİ KİMSE TUTAMAZ

“Meler’in ‘Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut olmasaydı ne olacaktı’ sözleri hatırlatılan Belözoğlu, şöyle konuştu: “Bir şey yapmak isteyen direkt yan kulübedeki meslektaşına gitmez. Ben kendisine geçmiş olsun demek amaçlı gittim. Durdurulmaya da ihtiyacım yok. Bir şey yapmak istersem beni de hiç kimse tek koluyla tutamaz. Geçmişte hata yapmış biri olarak söylüyorum.”

İŞTE O ANLAR

Emre Belözoğlu, “Koridorda tekrar karşılaştık ve kendilerine sarılıp çok üzgün olduğumu söyledim” dedi. MKE Ankaragücü Kulübü de olayın ardından o gece koridorlarda yaşananların görüntülerini medyaya servis etti.

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Yumruk sonrası özür polemiği... Meler: bir özür dilemedi, Emre: 3-4 kere özür diledim

HÜRRİYET RÖPORTAJI GÜNDEMİ SARSTI

Hakem Meler, Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan’a verdiği röportajda olayları Emre Belözoğlu’nun planlayıp provoke ettiğini, kendisinden özür dilemediğini söylemişti.

Yumruk sonrası özür polemiği... Meler: bir özür dilemedi, Emre: 3-4 kere özür diledim

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#Emre Belözoğlu#Hakem Meler#Ankaragücü

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