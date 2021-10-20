Yüksekova'yı sis kapladı

Kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki Yüksekova’da, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş uzaklığı yer yer 10 metreye kadar düşerken, yollarda olan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Yoğun sis nedeniyle yüksek binalar, yarıya kadar görülebildi.
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