×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu! 70 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#Hakkari#Yüksekova#Uyuşturucu Operasyonu
Yüksekovada uyuşturucu operasyonu 70 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 02:11

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 70 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi.

Haberin Devamı

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine ve batı illerine sevkiyatını engellemeye yönelik olarak çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yapılan çalışmalarda Yüksekova ilçemizde durumundan şüphelenilen bir otomobilde arama yapılmış, araçtan 83 parça halinde toplamda 70 kilogram 700 gram kristal halde metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir.

Olayla ilgili olarak 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakkari#Yüksekova#Uyuşturucu Operasyonu

BAKMADAN GEÇME!