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Gündem
Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)
Haber Giriş: 28.01.2021 - 10:37 | Son Güncelleme:

Yüksekova'da kar yağışı

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Yüksekova'da kar yağışı
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Karla mücadele ekipleri, ilçede yolları açık tutmak için yoğun çalışma yürütüyor.

Yüksekova ve bölgede zaman zaman sıfırın altında 30 dereceye kadar düşen hava sıcaklığıyla bugün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı ile birlikte ilçe merkezinde ve bağlı köylerde karla mücadele ekipleri, yolları açık tutmak için yoğun çalışma başlattı. Kar yağışının, bölgede pazar gününe kadar aralıklarla devam edebileceği belirtildi.

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