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GeriGündem Yüksekova'da kar kalınlığı yarım metreyi aştı! 177 yerleşim biriminin yolu kapalı
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Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA, (Hakkari), (DHA)-
Haber Giriş: 05.03.2021 - 08:46 | Son Güncelleme:

Yüksekova'da kar kalınlığı yarım metreyi aştı! 177 yerleşim biriminin yolu kapalı

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Yüksekova'da kar kalınlığı yarım metreyi aştı! 177 yerleşim biriminin yolu kapalı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 62 köy ile 115 mezranın yolu ulaşıma kapandı. İlçe merkezindeki kar kalınlığı yarım metreye ulaştı.

Yüksekova'da dün başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı ilçede 62 köy ve 115 mezranın yolu ulaşıma kapanırken, ilçe merkezinde park halindeki araçlar adeta kara gömüldü. İl Özel İdaresi Yüksekova şantiye şefliği karla mücadele ekiplerinin kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bölgede aralıklarla süreceği bildirilirken, belediye ekipleri de ilçe merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.

Yüksekovada kar kalınlığı yarım metreyi aştı 177 yerleşim biriminin yolu kapalı

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