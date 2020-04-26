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Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari) (DHA)
Haber Giriş: 26.04.2020 - 14:43,Son Güncelleme:

Yüksekova'da heyelan... 11 köy ve mezranın yolu kapandı

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Yüksekova'da heyelan... 11 köy ve mezranın yolu kapandı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sağanak nedeniyle heyelan meydana gelirken 11 köy ve mezraya ulaşımın sağlandığı yol kapandı.

Yüksekova’da dün şiddetli yağmur etkili oldu. Yağışın ardından yumuşayan kaya ve toprak, 11 köy ve mezraya ulaşımın sağlandığı yolda bugün heyelana neden oldu.

Yol kapanırken, İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Toprak kayması nedeniyle bazı araçlar da yolda kaldı. Bu araçlar ise iş makinesiyle çekildi.

Yüksekovada heyelan... 11 köy ve mezranın yolu kapandı
Onbaşılar köyünün muhtarı Husret Şen, "Heyelan ile yolumuz kapandı. Yolun açılması için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. 2 güne yolun açılmasını bekliyoruz" dedi.

Yüksekovada heyelan... 11 köy ve mezranın yolu kapandı

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