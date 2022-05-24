Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yüksekova'da göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 10 metre

#Toz Bulutu#Hakkari#Yüksekova

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun toz bulutu nedeniyle göz gözü görmüyor.

Haberin Devamı

Rüzgarın etkisiyle Irak ve Suriye tarafından gelen toz bulutu, ilçede 2 gündür etkisini sürdürüyor. Yüksekova'daki toz bulutu özellikle sabah saatlerinden itibaren etkili olurken, ilçede görüş mesafesi ise yer yer 10 metreye kadar düştü.

Yüksekovada göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 10 metre

Yaşanan duruma şaşırdığını belirten Mete Oral isimli vatandaş, “Uzun yıllardır memleketi bu halde görmedim. Bu toz bulutunun Irak ve Suriye tarafından geldiği söyleniyor. Rüzgarın ve olumsuz hava şartlarından dolayı Yüksekova’yı etkisinin altına almış durumda. Haziran ayına artık gireceğiz ama havalar bir türlüde ısınmadı. Bir de yağmur yağarsa emin olun her yer çamura bürünecek. Bu da ayrı bir sıkıntı. İşimiz olmadığı sürece dışarıya çıkmayalım. İnşallah kısa sürede bu toz bulutu Yüksekova semalarını terk eder” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Toz Bulutu#Hakkari#Yüksekova

BAKMADAN GEÇME!

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi?

#Beyin Sağlığı
İki yılda dünyada 15 milyon insan hayatını kaybetti Covid-19 bize yeni pandemiler için ne öğretti

İki yılda dünyada 15 milyon insan hayatını kaybetti! Covid-19 bize yeni pandemiler için ne öğretti?

#Covid-19
Google yayıncılara para ödeyecek mi Her şey nasıl başladı 6 SORU 6 YANIT

Google yayıncılara para ödeyecek mi? Her şey nasıl başladı? 6 SORU 6 YANIT

#Google

BAKMADAN GEÇME!

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi?

#Beyin Sağlığı
İki yılda dünyada 15 milyon insan hayatını kaybetti Covid-19 bize yeni pandemiler için ne öğretti

İki yılda dünyada 15 milyon insan hayatını kaybetti! Covid-19 bize yeni pandemiler için ne öğretti?

#Covid-19
Google yayıncılara para ödeyecek mi Her şey nasıl başladı 6 SORU 6 YANIT

Google yayıncılara para ödeyecek mi? Her şey nasıl başladı? 6 SORU 6 YANIT

#Google