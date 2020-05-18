Yüksekova'da 5 metre karla mücadele

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artarken, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin kırsal bölgelerinde ise halen karla mücadele çalışması yürütülüyor. İl Özel İdaresi ve ilçedeki şantiye şefliğine bağlı ekipleri 3 bin 400 rakımlı Varkavik Üs Bölgesi'ne giden yolda, kalınlığının rüzgarın biriktirmesiyle yer yer 5 metreyi bulduğu karları temizlemek için 10 gündür çalışma yürütüyor.

Sertleşen kar nedeniyle zaman zaman zorlanan ekipler, 13 kilometrelik yolun bazı bölümlerinde ekskavatör kullanmak zorunda kalıyor.