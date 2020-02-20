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Gündem
Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)
Haber Giriş: 20.02.2020 - 12:02,Son Güncelleme:/

Yüksekova kara gömüldü

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Yüksekova kara gömüldü

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, park halindeki araçlar kar altında kaldı.

Yüksekova'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Bir haftadan bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçe merkezinde, kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Park halindeki araçlar da kara gömüldü. Kapanan köy yollarını açmak için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri çalışma başlattı.

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