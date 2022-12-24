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Yükseköğretim Kurulu'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Güncelleme Tarihi:

#Resmi Gazete#Yükseköğretim Kurulu#Recep Tayyip Erdoğan
Yükseköğretim Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazetede
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2022 03:19

Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ıncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci, 3'üncü ve 7'inci maddeleri gereğince, Cumhurbaşkanı Başdanışman Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Prof. Dr. Naci Gündoğan, Prof. Dr. Burhaneddin Sandıçı, Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu seçilirken, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ıncı maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 7'inci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Arif Bilgin atandı.

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#Resmi Gazete#Yükseköğretim Kurulu#Recep Tayyip Erdoğan

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