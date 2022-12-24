Yükseköğretim Kurulu'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ıncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci, 3'üncü ve 7'inci maddeleri gereğince, Cumhurbaşkanı Başdanışman Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Prof. Dr. Naci Gündoğan, Prof. Dr. Burhaneddin Sandıçı, Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu seçilirken, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ıncı maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 7'inci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Arif Bilgin atandı.