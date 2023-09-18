Yüksek kira zammı yüzünden evinden çıktı, hayatı kâbusa döndü

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Ankara'da yaşayan 55 yaşındaki Sırma Kara, ev sahibi E.S.'nin bin 500 liralık kirayı 8 bin liraya çıkarması üzerine evinden taşınmak zorunda kaldı. Ev sahibinin ayarladığı başka bir apartmanın kapıcı dairesine taşınan Kara, kızıyla birlikte burada yaşamaya başladı.

Taşındığı apartmanın bakım işleri karşılığında ikamet ettiği daireye ücret ödemeyeceğini zanneden Kara'ya site yöneticisi R.S., iddiaya göre diğer iki apartman ve sitenin çevre işleriyle de ilgilenmesi gerektiğini söyledi. Teklifi kabul eden Kara, bir süre sonra iş yükünün ağır gelmesi üzerine site yöneticisine tek apartmanla ilgilenmek istediğini söyledi. Bunun üzerine R.S. ile sitedeki arkadaşlarının baskısıyla karşılan Kara, sürekli tehdit ve hakarete uğradığını ileri sürdü. Zorla yerleştirildiği evden bu kez de çıkarılmak istendiğini söyleyen Kara, evin elektriğinin ve suyunun kasıtlı olarak site yönetimi tarafından kapatıldığını söyledi.

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Kendisine baskı uygulayanların bununla da yetinmediğini dile getiren Kara, son olarak da kendi yerine işe konulmak istenen C.D. isimli bir kadın tarafından darp edilerek bıçaklandığını iddia etti. Merdivenden itilip bacağından bıçaklandığını söyleyen Kara, çalıştığı süre boyunca da sigortasının yapılmadığını ve 2 haftalık parasını alamadığını söyledi. Taşındığı sırada da çeşitli masrafların bahane gösterildiğini ve site yöneticisi ile eski ev sahibi tarafından parasının alındığını belirten Kara, fiziksel ve psikolojik durumunun iyi olmadığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

"ESKİ EV SAHİBİM BADANA YAPACAĞINI SÖYLEYEREK 5 BİN 500 LİRAMI ALDI"

Yaşadığı zorlu süreçle ilgili konuşan Kara, "Büyükşehir Belediyesindeki işimden ayrıldım. Üç, dört ay işsiz kalınca ev sahibim bana, 'Size bir kapıcı dairesi bulayım. O binanın temizliğini yaparsınız. Kira da ödemezsiniz' dedi. Ben de kabul ettim ama ilk 4 ay yine aynı evimde ikamet ettim. Ardından da beni buraya getirttiler. Bana 'bin liralık bir nakliye ücreti ile seni getireceğiz' dediler ama 4 bin liramı aldılar. Eski ev sahibim badana yapacağını söyleyerek 5 bin 500 liramı aldı. Bin lira da yakıt parası alıp, üzerine de eve ilk taşındığımda verdiğim kaporamı vermediler" dedi.

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"BENİ SÜREKLİ İŞİMDEN ATMAKLA TEHDİT ETTİ"

Kara, "Buraya taşındığımda eşyalarımın yarısı kırıldı. Yarısını da kendileri aldılar. Burada çalışmaya başlayınca bina yöneticisi beni sürekli işimden atmakla tehdit etti. 'Üç binaya da sen bakacaksın, bakmazsan işinden olursun, evinden atarım' dedi. Ortağıyla birlikte yarım saat bile dinlenmeme izin vermediler. Üç binanın temizliğini iki ay boyunca ben yaptım. En sonunda iki binayı bırakacağımı, tek binayla ilgileneceğimi söyledim. Yönetici sigorta parasından kar elde etmek için tek kişi çalıştırıp para çalıyordu. Yeni elemanı işe almak için üzerime insanları yolladı. Küfür, hakaret, tehdit ve dayağa maruz kaldım" şeklinde konuştu.

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"ELEKTRİĞİMİ VE SUYUMU KESTİLER"

Evden çıkarılmak için kendisine yaşatılan zor durumlardan bahseden Kara, "En son üzerime bir kadını yolladılar. Ben de karşılık verdim. Beni 'seni öldürmeyeceğim ama sakat bırakacağım' diyerek merdivenden yuvarlayıp bıçakladı. Ben de en sonunda polise gidip şikayetçi oldum. Şu anda evimden dışarı çıkamıyorum. Korkuyorum. Elektriğimi ve suyumu kestiler. 20 gündür su yok evimde. Eşyalarımı kullanamıyorum. Şu anda çıksam sokakta kalırım. Gidecek hiçbir yerim yok. Benim paramı vermediler, sigortamı da yapmadılar. Benim yerime bana saldıran kadını işe koymak istiyorlar. İşe aldıkları diğer kişiler kapıma gelip 'buradan çıkacaksın' deyip küfür ve hakaret ettiler. Arkamdan alay edip güldüler. Komşularımın verdikleri eşyaları elimden aldılar" ifadelerini kullandı.

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"BACAĞIM, KOLUM VE SIRTIM ÇOK AĞRIYOR"

Sağlık durumunun kötü olduğunu dile getiren Kara, "Yaralandığım gün ayağımın üzerine basamadım. Gündelik hayatta zorlanıyorum. Bacağım, kolum ve sırtım çok ağrıyor. Maddi gücüm olmadığı için buradan çıkamıyorum. İş de bulamıyorum. Şu anda burada işgalci gibi oldum. Beni buraya zorla getirdiler, şimdi de çıkarmak istiyorlar. Sıkıştım kaldım burada. Psikolojik ve fiziksel olarak yıprandım. Yardım istiyorum" diye konuştu.