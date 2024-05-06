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Yüksek kazanç vaadiyle akılalmaz dolandırıcılık… Hürriyet’in adını da kullanıyorlar! Sahte linke dikkat

Güncelleme Tarihi:

#Dolandırıcılık#İlstanbul#İnternet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 13:47

İnternette sahte site üzerinden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi eklendi. Hürriyet’in adının da kullanıldığı kopya internet sitesinden gelen linke tıklayan vatandaşlar formu doldurduktan sonra dolandırıcılık tuzağına düşürülüyor. Detaylar CNN TÜRK Muhabiri Emel Telli’nin haberinde…

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İnternet siteleri ve uygulamalar üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri her geçen gün artıyor. Özellikle bazı sosyal medya platformları ile ya da reklamlar üzerinden gerçekleştirilen suçlarda büyük bir artış yaşanıyor.

YORUMLAR DA SAHTE

Dolandırıcıların yeni yönteminde ise ünlü bir kişinin haberini kullanarak yüksek kazanç vaadiyle kullanıcılar sisteme çekiliyor. Hürriyet'in de adının kullanıldığı sahte internet sitesinde ünlü kişiler de sitemden para kazanmış gibi gösteriliyor. Sahte sitede inanılırlığı artırmak için sahte yorumlara da yer veriliyor.

CNN TÜRK Muhabiri Emel Telli ünlülerin de adının kullanıldığı kopya internet sitesi üzerinden dolandırıcıların tuzağını ortaya çıkarmak için bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telli, şüpheli ile görüşmesini aktarırken, ‘Yüksek kazanç vaadiyle başladığı konuşmamız. Nasıl kazanacağımı anlattı ancak işler hesapladığı gibi gitmedi. Kandıramayacağını anladı. Hakaret edip telefonu yüzümüze kapattı.’ ifadelerini kullandı.

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İNKAR ETTİ: ‘DOLANDIRICI SİZSİNİZ’

Telefonda kendisini Yaşar Kemal olarak tanıtan şüpheli yüksek kazanç sağlamak için sisteme bir miktar para ile giriş yapılabileceğini belirtirken, ‘Özel bir danışmanınız olacak. Sizde bir sermaye olmalı ki anlattığım işleri yapabiliriz. Yaklaşık 2 bin beş yüz lira. Uygulama üzerinden emirler vereceksiniz, uygulama işlemleri otomatikman yapılacak. Kazancınız işlem başı. Aylık yüzde 40 kadar kazanç elde edebilirsiniz.’ ifadelerini kullandı.

Yüksek kazanç vaadiyle akılalmaz dolandırıcılık… Hürriyet’in adını da kullanıyorlar Sahte linke dikkat

İnternet sitesine giriş yapılamaması sonrası dolandırıcılık iddialarını inkar eden şüpheli, ‘2 milyonluk müşteri böyle kaç işlem yaptı ama siz yapamadınız. Dolandırıcı sizsiniz. Teknolojiden anlamıyorsunuz diye bize laf atıyorsunuz.

Yüksek kazanç vaadiyle akılalmaz dolandırıcılık… Hürriyet’in adını da kullanıyorlar Sahte linke dikkat

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#Dolandırıcılık#İlstanbul#İnternet

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