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YTB dönüş yolunda yurt dışındaki vatandaşları uğurluyor

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#Kapıkule Sınır Kapısı#Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı#YTB
YTB dönüş yolunda yurt dışındaki vatandaşları uğurluyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 14:13

İzin dönemlerinde kara yolu ile Türkiye’ye gelen vatandaşları yurt içinde ve yurt dışındaki sınır kapılarında karşılayan YTB dönüş yolunda da yalnız bırakmayarak uğurluyor. YTB tarafından Kapıkule Sınır Kapısı’nda oluşturulan alanlarda vatandaşlar dinlenme imkânı bulurken oyun parkurlarında ise minikler doyasıya eğleniyor.

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), her yaz sezonunda büyük çoğunluğu Avrupa’da yaşayan vatandaşların kara yolu ile hem Türkiye’ye geliş hem de yaşadıkları ülkelere dönüş yolculuklarının rahat ve huzurlu geçmesi için çalışmalar yürütüyor. Sırbistan sınır kapılarından, Kapıkule Sınır Kapısı’na kadar birçok noktada hem karşılama hem de uğurlama faaliyetlerine imza atıyor. Bu noktalarda vatandaşların birçok ihtiyacı karşılanırken çocuklara ise hediyeler sunuluyor.

YTB dönüş yolunda yurt dışındaki vatandaşları uğurluyor

İzin dönemlerini memleketlerinde akrabaları geçiren vatandaşların yaşadıkları ülkelere olan dönüş yolculukları ise şu günlerde başlamış durumda. Geçtiğimiz yıl YTB tarafından Kapıkule Sınır Kapısı’nda geniş bir alanda oluşturulan dinlenme ve oyun alanları tekrar açıldı. Anadolu’nun farklı şehirlerinden yola çıkan vatandaşlar Türkiye’den ayrılmadan önce YTB tarafından oluşturulan bu alanda bir nebze olsun dinlenme imkânı bulurken çocuklar ise oyun parkurlarında doyasıya eğleniyor.

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YTB dönüş yolunda yurt dışındaki vatandaşları uğurluyor

İKRAMLAR, DİNLENME VE ÇOCUK OYUN ALANLARI

YTB’nin vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda her yıl hazırladığı dinlenme ve oyun sahalarını içeren alan bu yıl tekrar hizmete açıldı. Öncelikle bu alanda Türkiye’nin dört bir yanından yaşadıkları ülkelere yolculuğa çıkan vatandaşların Kapıkule Sınır Kapısı’nda yaşanan yoğunluk durumlarında rahatça bekleyebilecekleri dinlenme bölümleri bulunuyor. Bunun yanında vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacakları birçok hizmet de sunuluyor. Vatandaşlar için hazırlanan stantlarda ise; çay, kahve ve su ikramı yer alıyor. Alanda oluşturulan; sinema salonu, langırt, masa tenisi, satranç ve penaltı atışı gibi aktivitelerde de genç ve çocuk yaştaki vatandaşlar doyasıya eğleniyor. Bunların yanında ise YTB çalışmalarının bulunduğu YTB Yayınları ve minikler için hazırlanan TRT Çocuk Özel sayısı dağıtılıyor.

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YTB dönüş yolunda yurt dışındaki vatandaşları uğurluyor

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#Kapıkule Sınır Kapısı#Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı#YTB

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