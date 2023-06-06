YSP'nin Meclis Başkanı adayı Tülay Hatimoğulları Oruç oldu

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YSP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, milletvekillerinin ortak imzasıyla Meclis Başkanlığı'na aday gösterilen Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'un dilekçesini Meclis Genel Sekreterliği'ne sundu.

Batman Milletvekili Tiryaki, "Meclis Başkanlığı için başvurumuzu yaptık. Bu dönem adayımız Tülay Hatimoğulları Oruç olacak. Maalesef parlamentoda Meclis Başkanlığı için bile bir mutabakat aranmıyor. İttifakların hiçbirisi diğer siyasi partilerle görüşme gereksinimi görmüyor" dedi.