YSP'nin ismi HEDEP olarak değiştirildi... Kongredeki posterlere soruşturma: İki gözaltı

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YSP'nin 4'üncü Olağan Büyük Kongresi, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongrede Divan Başkanlığı'na YSP Grup Başkanvekili ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş seçildi. 'Özgürlük için yeniden' sloganı ile düzenlenen kongrede, partinin yeni ismi ve yeni eş genel başkanları belli oldu. Partinin yeni ismi, kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle HEDEP oldu.

Eş Genel Başkanlıklara ise YSP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç ve YSP Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan seçildi.

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ÖCALAN POSTERİ AÇAN 2 KİŞİYE GÖZALTI

Öte yandan kongrede yüzlerini kapatan 2 kişi, sahneye çıkarak terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı. Bir süre sahnede kalan 2 kişi, daha sonra sahneden inerek alandan kaçtı. Konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "15 Ekim 2023 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin Olağanüstü Kongresinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ele başının posterinin açılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış, verilen talimatlara istinaden posterleri açan iki şüpheli tespit edilerek yakalanmış ve gözaltına alınmışlardır" denildi.