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YSP'nin ismi HEDEP olarak değiştirildi... Kongredeki posterlere soruşturma: İki gözaltı

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#YSP#PKK#Son Dakika
YSPnin ismi HEDEP olarak değiştirildi... Kongredeki posterlere soruşturma: İki gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2023 14:51

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (YSP) 4'üncü Olağan Büyük Kongresi, Ankara'da yapıldı. Kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle partinin ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirildi. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşiller ve Sol Gelecek Partinisinin Olağanüstü Kongresinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ele başının posterinin açılması üzerine soruşturma açıldığını ve iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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YSP'nin 4'üncü Olağan Büyük Kongresi, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongrede Divan Başkanlığı'na YSP Grup Başkanvekili ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş seçildi. 'Özgürlük için yeniden' sloganı ile düzenlenen kongrede, partinin yeni ismi ve yeni eş genel başkanları belli oldu. Partinin yeni ismi, kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle HEDEP oldu.

YSPnin ismi HEDEP olarak değiştirildi... Kongredeki posterlere soruşturma: İki gözaltı

Eş Genel Başkanlıklara ise YSP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç ve YSP Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan seçildi.

YSPnin ismi HEDEP olarak değiştirildi... Kongredeki posterlere soruşturma: İki gözaltı

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ÖCALAN POSTERİ AÇAN 2 KİŞİYE GÖZALTI

Öte yandan kongrede yüzlerini kapatan 2 kişi, sahneye çıkarak terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı. Bir süre sahnede kalan 2 kişi, daha sonra sahneden inerek alandan kaçtı. Konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "15 Ekim 2023 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin Olağanüstü Kongresinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ele başının posterinin açılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış, verilen talimatlara istinaden posterleri açan iki şüpheli tespit edilerek yakalanmış ve gözaltına alınmışlardır" denildi. 

YSPnin ismi HEDEP olarak değiştirildi... Kongredeki posterlere soruşturma: İki gözaltı

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#YSP#PKK#Son Dakika

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