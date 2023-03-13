YSK’dan seçim günü yasakları

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Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar şöyle:

- Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı tutulacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

- Seçim günü saat 06.00’dan gece 24.00’e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

- Oy verme günü emniyet ve asayişi korumakla görevli personel dışında kimse silah taşıyamayacak.

- 14 Mayıs günü düğünler seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00’den sonra yapılabilecek.

YSK ERKENE ÇEKEBİLECEK

- Seçim günü saat 18.00’a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00-21.00 arasında YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00’den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak. YSK bu saati daha erkene çekebilecek.

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- Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs’ta da uygulanacak.

BİR SANDIKTA EN FAZLA 380 KİŞİ

- Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ile 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400’ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

- Ülke genelinde saat 08.00 ile 17.00 arasında oy verilecek.