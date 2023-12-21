YSK’dan 31 Mart kararları

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32 İLDE OY VERME SAATİ DEĞİŞTİ

YSK, güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılığı dikkate alarak 32 ilde oy verme saatlerinde değişiklik yaptı. Buna göre Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi. Diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak tespit edildi.

SİYASİ REKLAM 29 MART’TA BİTECEK

Medya hizmet sağlayıcıları, seçimin başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2024 Pazartesi gününden oy verme gününden önceki 24 saate kadar (29 Mart 2024 Cuma günü, saat 23.59) olan sürede siyasi reklam yayınlayabilecek. Siyasi parti ve adayların siyasi reklamlarında, Türkçe’nin yanı sıra farklı dil ve lehçeler de kullanılabilecek. Aynı reklam kuşağında, seçime katılan siyasi parti ve adayın siyasi reklam yayınlanmasını istemesi halinde; o reklam kuşağında yayınlanacak siyasi reklamlar istekliler arasında kura çekilerek tespit edilecek. Yayın dışında kalanlara ise istek halinde bir sonraki reklam kuşağında yayınlanması için öncelik verilecek.

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PARTİLER HEDİYE DAĞITAMAYACAK

Partiler ve adaylar, halkın huzur ve refahını bozmamak, yaya ve taşıt trafiğini engellememek koşuluyla önceden izin almaksızın stant açabilecek. Bu konuda çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde ise ilçe seçim kurulları yetkili olacak.

Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbuat üzerinde Türk bayrağı ve dini ibareler bulundurulamayacak. Siyasi partiler ve adaylar tarafından yapılacak her türlü propaganda, Türkçe’nin yanı sıra farklı dil ve lehçelerde de yapılabilecek. Partiler ve adaylar, belirtilen malzemeler dışında herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtamayacak, bunları üçüncü kişiler ya da kurum ve kuruluşlar aracılığıyla dağıttıramayacak.

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MABETLERDE PROPAGANDA YAPMAK YASAK

Seçimlerin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 Pazartesi günü, oy verme günü ise 31 Mart 2024 Pazar günü olduğundan bu seçimlerde seçim propagandasının başlangıç tarihi 21 Mart 2024 Perşembe gününe rastlıyor. Buna göre, propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları, oy verme gününden önceki 10’uncu gün olan 21 Mart 2024 Perşembe sabahı başlayacak ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00’de sona erecek. Seçim süresince genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile ilçe seçim kurullarının gösterdiği meydanların dışında toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak. Açık yerlerde, güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacak.

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SON 10 GÜN MESAJ YOK

31 Mart’taki seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, 1 Ocak 2024’ten 30 Mart 2024 saat 18.00’e kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak, sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabilecekler. Vatandaşların elektronik posta adreslerine, taşınabilir veya sabit telefonlarına görüntülü, sesli veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak. Ancak siyasi partiler, kendi üyelerine her zaman sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek. Oy verme gününden önceki 10 gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde ya da vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve bunların herhangi bir surette dağıtılması yasak olacak.

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YURTİÇİ SEÇMEN KÜTÜĞÜ 7 ŞUBAT’TA KESİNLEŞECEK

YSK genelgesine göre, 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olan seçim takviminde Yurt İçi Seçmen Kütüğü askı listeleri 4 Ocak Çarşamba saat 17.00’de askıya çıkarılacak. 17 Ocak Çarşamba günü saat 17.00’de askıdan indirilecek. Seçmenler ve partiler, muhtarlık bölgesi askı listelerine ilan edilen süre içerisinde itiraz edebilecek. Partiler, mühürlü ve imzalı bir yazıyla partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini o yerin ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirecek. İlçe seçim kurulu başkanları, muhtarlık bölgesi askı listelerine yapılan itirazları, kendisine ulaşmasından itibaren en geç 20 Ocak 2024 Cumartesi saat 17.00’ye kadar kesin olarak karara bağlayacak. Bu kararlara uygun olarak gerekli kayıt ve düzeltme işlemlerinin yapılması için siyasi partiler tarafından yapılan itirazlar 29 Ocak 2024’te ilçe seçim kurulunca, 2 Şubat 2024’te il seçim kurulunca, 5 Şubat 2024’te YSK’ca kesin olarak karara bağlanacak ve yurtiçi seçmen kütüğü 7 Şubat 2024’te kesinleşecek.