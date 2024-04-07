YSK, yerel seçim itirazlarıyla ilgili kararları açıkladı

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), il ve ilçelerdeki seçimlerle ilgili yapılan itirazları değerlendirmek üzere toplandı.

TRT Haber'in paylaştığı bilgiye göre; YSK toplantısında verilen kararlar şu şekilde:

CHP'nin Adıyaman'ın Besni ilçesindeki belediye başkanlığı seçiminin iptali talebi reddedildi.

MHP'nin Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki belediye başkanı seçiminde oyların yeniden sayımı için yaptığı talep reddedildi.

Yeniden Refah Partisi'nin Samsun'un Bafra ilçesinde seçimlerin iptali istemi reddedildi.

AK Parti'nin Siirt'te seçimlerin yenilenmesi talebi reddedildi.

Yeniden Refah Partisi'nin Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki belediye başkanlığı seçiminin ya da mazbatanın iptali istemi reddedildi.

DEM Parti'nin Mardin İl Seçim Kurulu'nun Dargeçit'te oyların yeniden sayılmasına yönelik kararına itiraz etti. Karara göre, oylar yeniden sayılmayacak.

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CHP'nin Kocaeli Körfez ilçesi belediyesinde oyların yeniden sayılması ya da seçimin yenilenmesi talebi reddedildi.