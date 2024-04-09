YSK son noktayı koydu: Hatay AK Parti’de

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CHP, Hatay’da depremde vefat eden 3 bin 389 seçmen adına oy kullanıldığını, 20 sandıkta sandık kurulu başkanlarının polis ve zabıtadan oluştuğunu iddia etmişti. İtirazlar sürerken AK Partili Mehmet Öntürk’e mazbata verilmesini eleştiren CHP, YSK’ya itiraz dilekçesi vermişti. İtirazı değerlendiren YSK, seçimin iptal talebini reddetti. Böylece Öntürk’ün başkanlığı kesinleşti. YSK itirazlarla ilgilison kararlarını paylaştı:

- CHP’nin Yozgat Boğazlıyan’da seçimlerin yenilenmesi, Aydın İncirliova’da oyların yeniden sayılması talebi reddedildi.

- AK Parti’nin Ardahan ve Iğdır’da seçimlerin yenilenmesi; Bitlis Tatvan, Aydın Koçarlı, Nevşehir Merkez ve Isparta’da oyların yeniden sayılması talebi reddedildi. MHP’nin Kırşehir Mucur ve Çorum Bayat’ta oyların yeniden sayılması talebi reddedildi.

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- Yeniden Refah Partisi’nin Iğdır Aralık ve Şanlıurfa Eyyübiye’de seçimlerin yenilenmesi; DEM Parti’nin Ağrı Hamur’da oyların yeniden sayılması talepleri reddedildi. (Nisa KÜÇÜK/ ANKARA)

ERDOĞAN’DAN HATAY YORUMU

HATAY’da bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi: “Biz zaten inanmıştık ve artık Hatay’ın bu karanlık günlerini geride bırakmanın huzuru içerisindeyiz. Bundan sonraki süreçte gerek Cumhurbaşkanı olarak şahsım, gerek kabinem, gerekse Cumhur İttifakı olarak inşallah Hatay’a olan hizmetlerimizi çok daha kararlı bir şekilde arttıracağız, geliştireceğiz ve geçmişte nasıl Hatay’a hizmetler vermişsek, bu hizmetleri bundan sonra da devam ettireceğiz.” (ANKARA)