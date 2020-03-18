YSK milletvekili dağılımını güncelledi: İstanbul 98 vekil çıkartacak

YSK’nın kararı dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. YSK’nın tespiti sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18’e kadar olan iller bir, çıkaracağı milletvekili sayısı 19’dan 35’e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölündü.

Ankara ve İstanbul 3’er, Bursa ve İzmir 2’şer seçim bölgesine ayrıldı. Bu şekilde 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı. Nüfusu artan İstanbul’un çıkaracağı milletvekili sayısı iki artarak 96’dan 98’e, Antalya’nın çıkaracağı vekil sayısı bir artarak 16’dan 17’ye çıktı. Nüfusu düşen illerden Denizli’nin çıkaracağı milletvekili sayısı 8’den 7’ye, Kırşehir’in çıkaracağı milletvekili sayısı 3’ten 2’ye, Tunceli’nin çıkaracağı milletvekili sayısı 2’den 1’e düştü.